Nueva edición del Festival Historias que Enamoran

Los libros se leen a solas, pero rara vez terminan ahí. Una novela puede convertirse en una conversación, una recomendación o en una historia como punto de partida para crear vínculos. Sobre esa certeza se construye el Festival Historias que Enamoran, el encuentro literario organizado por Penguin Libros que regresa a Buenos Aires con una cuarta edición dedicada a explorar qué leemos, por qué elegimos ciertas historias y de qué manera la literatura sigue encontrando nuevos caminos para llegar a sus lectores.

La cita será el 26 de septiembre, de 11 a 15:30, en el Auditorio Belgrano, ubicado en Virrey Loreto 2348. La jornada será gratuita y estará abierta a quienes quieran acercarse a los libros desde distintos lugares, como la escritura, el periodismo, la recomendación, la investigación histórica o la experiencia de leer y compartir lo leído. La inscripción permite reservar un lugar y recibir información sobre el encuentro.

El festival llega en un momento en que las comunidades lectoras se multiplicaron, los clubes de lectura ganaron presencia y las recomendaciones comenzaron a circular por nuevos canales. Las redes sociales, los podcasts y los espacios digitales ampliaron las formas de descubrir una obra, pero también renovaron una necesidad más antigua, hablar de libros con otros. Historias que Enamoran propone trasladar esa conversación al mundo presencial, recuperar el intercambio cara a cara y reunir, durante unas horas, distintas maneras de relacionarse con la literatura.

La programación busca reflejar esa diversidad. Gabriela Exilart y Daniel Balmaceda conversarán sobre el momento en que la historia se convierte en novela, un territorio donde la investigación, la imaginación y la memoria se encuentran. Cristina Pérez y Diana Arias abordarán el fenómeno de la literatura japonesa, cuya presencia en las bibliotecas argentinas despierta preguntas sobre sus autores, sus temas y el particular vínculo que establece con quienes la leen.

El universo del thriller tendrá también su espacio. Ivana Kasper, conocida en redes como @hoyestaparaleer, Barbi (@booksbyselina) y Sol Di Giorno (@sol.reviews), conversarán sobre esas historias que consiguen retener al lector hasta la última página. La participación de creadoras de contenido incorpora al festival una mirada sobre las nuevas formas de recomendar, descubrir y discutir literatura, en un escenario donde la experiencia lectora también se construye a través de comunidades digitales.

La construcción de las sagas será otro de los ejes. Gloria V. Casañas, junto a Flavia Pitella, abrirá las puertas de un proceso narrativo que exige sostener personajes, mundos y conflictos a lo largo del tiempo. La pregunta no es menor: ¿qué hace que una historia consiga acompañar a sus lectores durante años?

En el cierre, Viviana Rivero presentará “Una vida propia”, una conversación sobre mujeres que encontraron otras formas de habitar su propia historia, un tema que atraviesa buena parte de su obra y que vuelve a poner en el centro la relación entre ficción, identidad y experiencia.

Aunque el escenario concentrará las principales charlas, el festival no se limitará a ellas. Habrá libros, juegos, sorteos, audiolibros, propuestas del Club de Lectura de Historias que Enamoran y espacios destinados a encontrarse con otros lectores. La idea es que la jornada tenga algo de feria, algo de conversación y algo de celebración: una oportunidad para descubrir títulos, escuchar a sus autores y compartir impresiones con quienes llegan con intereses similares.

El regreso de Historias que Enamoran confirma, así, que la lectura no es una actividad encerrada en la intimidad. También es una práctica social, una forma de pertenencia y un lenguaje común.

En tiempos de pantallas y recomendaciones veloces, el festival propone detenerse, escuchar y volver a conversar sobre aquello que los libros hacen posible. Imaginar otras vidas, revisar la propia y encontrar, en una historia ajena, una experiencia que de algún modo también nos pertenece.