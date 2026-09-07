La participante argentina de Miss Mundo dio la nota con un vestido con la imagen de Messi

Lionel Messi volvió a representar a la Argentina en un escenario mundial inesperado. Alina Luz Akselrad, la candidata nacional en Miss Mundo 2026, llamó la atención durante la final del certamen en Vietnam al desfilar con un vestido celeste y blanco cubierto por imágenes del capitán de la Selección.

La prenda, diseñada por el venezolano Aurelio Martínez, radicado desde hace 13 años en la Argentina, buscó recorrer distintas etapas de la vida deportiva del rosarino. En la falda aparecieron fotografías de Messi de niño con la camiseta de Newell’s, de sus años en Barcelona y de su consagración con la Selección argentina, incluida la imagen levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El diseño combinó un corset con brillos, los colores de la bandera argentina y una amplia falda estampada. La idea surgió apenas dos semanas antes del viaje de Akselrad a Vietnam y, según explicó Martínez, fue pensada como una reinterpretación contemporánea de la elegancia de una “dama antigua”, atravesada por una referencia reconocible de la identidad nacional.

Martínez ya venía trabajando con Akselrad desde su coronación como Miss Argentina 2025. Para esta pieza, el diseño gráfico de la falda estuvo a cargo de Iván Villanueva y el estampado fue realizado en Buenos Aires. El objetivo era unir dos figuras capaces de representar al país desde universos distintos: el fútbol y los concursos de belleza.

Akselrad logró además ubicarse entre las 20 mejores participantes del concurso y quedó en el top 5 de América y el Caribe. También había conseguido posiciones destacadas en las categorías Multimedia y Top Model regional.

La elección del vestuario no pasó inadvertida y las imágenes del desfile se multiplicaron en redes sociales. El protagonismo de Messi, representado desde sus primeros pasos en el fútbol hasta la gloria mundialista, convirtió a la pieza en uno de los looks más comentados de la gala.

La edición 2026 de Miss Mundo se realizó el 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam. La ganadora fue Joheirry Mola, representante de República Dominicana, mientras que la española Elisabeth Reynés y la malasia Taanusiya Chetty completaron el podio.