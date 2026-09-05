Bronca contra Caparrós por su crítica a la cocina peruana: "Solo es pescado frío"

Una comparación gastronómica de Martín Caparrós desató una catarata de críticas desde Perú. El escritor argentino elogió la variedad de la cocina mexicana, pero para hacerlo redujo la tradición peruana a una fórmula que encendió las redes: “solo es pescado frío”.

El comentario surgió en una entrevista de Gastro SER, el programa de la Cadena SER española, emitida el 9 de agosto. El fragmento volvió a circular semanas después y fue presentado con una pregunta: cuál es la gran cocina de América Latina.

En el video difundido por el programa, Caparrós sostiene que “México tiene una de las grandes cocinas del mundo” y la coloca junto a las de China y la India. A continuación, se pregunta cómo Perú consiguió posicionarse como el gran destino gastronómico del continente si, según su provocadora síntesis, su cocina se limita a pescados fríos.

El autor también atribuye la falta de reconocimiento internacional de México a una simplificación cultural. Plantea que muchas personas la asocian únicamente con burritos y chile con carne, expresiones que considera vulgares frente a la diversidad de tacos y preparaciones que pueden encontrarse desde el centro del país hasta las costas del Pacífico y el Caribe.

El recorte acumuló cientos de respuestas. Uno de los reproches más repetidos fue que no hacía falta degradar una tradición para destacar otra. “No hace falta menospreciar una cocina para destacar otra”, escribió un usuario en la publicación de Gastro SER. Otro calificó la opinión como una “simplonada” sin rigor ni sustento.

También hubo mensajes más agresivos. Una cuenta sostuvo que la opinión del escritor “no nos mueve el piso ni un centímetro” y lo llamó “mamarracho”. Otra consideró legítimo que no le gustara la comida peruana, pero lo acusó de hablar desde un paladar “poco conocedor”. Las chicanas personales y los insultos se mezclaron con defensas de una gastronomía que excede ampliamente al ceviche.

El abogado peruano Alexander Bazán llevó la polémica al terreno profesional. “Al igual que yo considero a Lacrónica un insulto al periodismo. Así es la vida”, escribió al compartir el video. Caparrós respondió con una corrección gramatical y remató: “Caramba. Debería buscarse un abogado”.

No es la primera vez que el autor cuestiona el prestigio gastronómico de Perú. En una entrevista concedida a El Comercio en 2016 habló de la construcción del “mito” de la gastronomía peruana y la describió como un exitoso proceso de creación de una marca internacional.

Algunos usuarios defendieron su derecho a opinar y reivindicaron su trayectoria. Pero entre las acusaciones de desconocimiento y los agravios, la provocación de Caparrós convirtió una discusión sobre cocinas latinoamericanas en otra batalla de identidades nacionales.