Encuesta: el 41,2 por ciento dice que no llega a fin de mes

La última encuesta nacional de Tendencias Consultora correspondiente a agosto de 2026 expuso una de las principales contradicciones que atraviesa el clima social argentino: mientras una parte importante de la sociedad considera que algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilidad, la situación económica familiar cotidiana continúa siendo crítica para millones de hogares.

El dato que más impacto generó del relevamiento es que el 41,2% de los argentinos aseguró que no llega a fin de mes, un indicador que refleja la persistencia del deterioro del poder adquisitivo y que vuelve a colocar al bolsillo como la principal preocupación de los ciudadanos, incluso en un contexto de desaceleración de la inflación y recuperación de algunas variables financieras.

El estudio también registró que el 22,4% de la mayoría de los encuestados tuvo que recortar gastos durante el último mes. A esta medición se le suma que la capacidad de ahorro sigue siendo una excepción dentro de los hogares argentinos relegado a un 16,9% de los consultados, mientras que el 19,5% manifestó que ya no puede ahorrar.

Esa percepción se complementa con otros indicadores económicos relevados por Tendencias Consultora: una amplia mayoría reconoció haber reducido consumos considerados no esenciales, como ropa, calzado, entretenimiento y electrodomésticos, y también admitió haber postergado compras importantes para priorizar alimentos, servicios y gastos básicos del hogar. Para la consultora, el fenómeno evidencia una fuerte distancia entre la percepción de la economía nacional y la experiencia económica personal de los ciudadanos.

El relevamiento fue realizado por Tendencias Consultora mediante una encuesta nacional online con un cuestionario estructurado autoadministrado. El trabajo se desarrolló sobre una muestra probabilística y estratificada de 1.550 casos efectivos, representativa de personas mayores de 18 años habilitadas para votar en todo el territorio argentino. La muestra fue ponderada por sexo, edad, nivel educativo y región del país para reproducir la composición sociodemográfica del padrón nacional.