La foto que subió Juliana Awada desde una "clínica de bienestar" en Suiza

Juliana Awada volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de compartir en sus redes sociales imágenes de una estadía en Suiza que presentó desde el lugar como una experiencia vinculada con el bienestar, el descanso y el cuidado personal. La ex primera dama argentina eligió la exclusiva Clinique La Prairie, ubicada en Clarens-Montreux, a orillas del lago Lemán y frente al paisaje de los Alpes, un establecimiento internacionalmente conocido por sus programas de medicina preventiva, nutrición, longevidad y bienestar.

Lejos de tratarse de una internación por una emergencia médica, las publicaciones y la información difundida sobre su estadía describen una experiencia de bienestar y prevención. La propia clínica mantiene una política de privacidad respecto de sus pacientes y no difundió detalles médicos personales de Awada. Los medios que reconstruyeron su viaje señalaron que la visita estuvo relacionada con programas de cuidado integral, descanso y longevidad, y que la empresaria tenía previsto regresar a la Argentina después de pasar unos días en el centro suizo.

A través de Instagram, Awada mostró algunos fragmentos de su experiencia, aunque sin realizar una exposición detallada de los tratamientos a los que se sometió. Entre las imágenes que compartió aparecieron postales del paisaje del lago Lemán, espacios del establecimiento, una infusión que formaría parte de su rutina de bienestar y alimentos como frutos rojos, yogur y granola. También se la vio preparándose a las 8 de la mañana para nadar en la piscina del complejo. La selección de las imágenes reforzó la idea de una pausa dedicada a la alimentación saludable, el descanso y el cuidado personal, más que la de un tratamiento médico convencional.

La elección de la institución tampoco resulta casual si se tiene en cuenta el perfil que Awada construyó durante los últimos años. La empresaria suele compartir en sus redes sociales contenidos relacionados con la alimentación, el ejercicio físico, la naturaleza y los hábitos saludables. Esa filosofía también apareció plasmada en su libro Raíces, dedicado a la cocina y a una concepción de la alimentación asociada con productos naturales y prácticas saludables. Su estadía en Suiza se inscribe, por lo tanto, dentro de una imagen pública vinculada al bienestar y al cuidado de la calidad de vida.

La Clinique La Prairie tiene una historia que se remonta a 1931, cuando fue fundada por el médico suizo Paul Niehans. Con el paso de las décadas, el establecimiento evolucionó hasta convertirse en un centro que combina servicios médicos, nutrición, bienestar, actividad física y hospitalidad. Su propuesta actual se organiza alrededor de cuatro pilares: medicina, nutrición, bienestar y movimiento. Los programas pueden incluir evaluaciones clínicas, estudios cardiovasculares, análisis metabólicos, planes alimentarios personalizados, actividad física, técnicas de relajación y distintos tratamientos orientados a la prevención y al envejecimiento saludable.

La clínica cuenta con más de 15 médicos, más de 60 especialistas consultores y acceso a unas 25 especialidades, de acuerdo con la información relevada por el medio durante una visita previa al establecimiento. La alimentación ocupa un lugar central en esa propuesta. Los programas apuntan a una dieta basada en productos frescos, vegetales, legumbres y cereales integrales, con una reducción de alimentos ultraprocesados. En ese contexto deben entenderse las fotografías que Awada difundió durante su estadía, en las que aparecen frutas, yogur, granola y bebidas asociadas a la propuesta de alimentación saludable del centro.

El lugar elegido por Awada también tiene un fuerte componente de exclusividad. Ubicada frente al lago Lemán, la clínica combina el entorno de los Alpes suizos con instalaciones médicas, espacios de relajación y servicios de hotelería. Algunos de sus programas se organizan como estadías de varios días y pueden incluir alojamiento, alimentación, controles médicos y distintas actividades vinculadas con el bienestar. Según información difundida por medios argentinos sobre los programas ofrecidos por el establecimiento, algunas experiencias de mayor nivel pueden superar los 50.000 francos suizos por una semana, aunque eso no significa que ese haya sido el programa realizado por Awada.

La institución también construyó una extensa lista de visitantes famosos a lo largo de su historia. Medios argentinos mencionaron entre las personalidades vinculadas con la clínica a Mirtha Legrand, Susana Giménez y Diego Maradona, además de figuras internacionales del cine, la música y la política. Esa tradición contribuyó a convertir a Clinique La Prairie en uno de los destinos más conocidos dentro del denominado turismo de longevidad, una tendencia que combina viajes, medicina preventiva, nutrición, actividad física y descanso.