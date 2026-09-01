Muros digitales: cómo cada intendente pelea su seguridad

En la provincia de Buenos Aires se iniciaron 1.035.350 investigaciones penales durante 2025. Es el dato que ordena cualquier discusión sobre seguridad en el conurbano: unos 2.800 expedientes por día, casi dos por minuto. El informe de la Procuración General bonaerense trae, además, una paradoja. El total de causas cayó 6,4% respecto de 2024, pero los delitos contra las personas subieron 3,2%. Bajan las denuncias, sube la violencia.

La foto larga es peor. Un estudio de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera midió los robos violentos en el Gran Buenos Aires y encontró un crecimiento de más del 500% en una década: de 3,9 hechos cada 100.000 habitantes en 2015 a 26,8 en 2024, el pico de la serie. Ese cordón concentra hoy el 51% de los robos violentos del país y el 70% de los de la provincia. Mientras la tendencia nacional baja, el conurbano sube.

El mapa no es homogéneo. Tres departamentos judiciales explican casi un tercio de las causas bonaerenses: Lomas de Zamora (12,4%), San Martín (11,3%) y Quilmes (9,1%). En homicidios el ranking cambia y se vuelve más crudo. La Matanza encabeza con una tasa de 8,11 cada 100.000 habitantes, seguida por Moreno-General Rodríguez (7,69), Lomas de Zamora (6,07) y San Martín (5,87), todos muy por encima de la media provincial de 4,76. Solo La Matanza aportó 155 de los 848 asesinatos de 2024: el 17,6% del total bonaerense en un solo partido.

Frente a ese cuadro, un puñado de municipios dejó de esperar. La seguridad es competencia provincial, pero varios intendentes decidieron pagarla con presupuesto propio y el resultado se mide en tecnología. Tigre fue el pionero. El Centro de Operaciones Tigre monitorea más de 2.000 cámaras las 24 horas, coordina más de 100 móviles y suma tótems de seguridad inteligente en plazas, con pulsador e intercomunicador conectados a la central. Su sistema Bus.Ca.Do.R cruza 123 cámaras lectoras en los accesos con la base de vehículos con pedido de secuestro: si salta una patente, suena la alarma y salen los móviles. El distrito registra desde hace años el índice más bajo de percepción de inseguridad del AMBA, según el Centro de Estudios Metropolitanos.

San Isidro construyó su Anillo Digital sobre la misma lógica y lo llevó a otra escala: más de 2.600 cámaras con visión nocturna, resolución 4K e inteligencia artificial, 360 kilómetros de fibra óptica propia, un data center municipal y 200 lectoras de patentes que procesan más de un millón de dominios por día. "Nos íbamos a hacer cargo de la seguridad", resumió el intendente Ramón Lanús al anunciar la ampliación.

Vicente López acaba de cerrar su propio perímetro. Con la incorporación de 50 nuevas cámaras con lectoras de patentes, el municipio completó el Muro Digital: todos los accesos en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro quedaron videovigilados.

"Presentamos el muro digital, que básicamente hace que todo el perímetro de Vicente López tenga un circuito de cámaras que videovigila y, además, tenga lectoras de patente. No sólo los accesos principales, los más conocidos por los vecinos, sino que cada uno de los accesos que tiene nuestro municipio va a estar videovigilado y con lectoras de patente. Eso nos permite detectar rápidamente cualquier auto, moto, camión o vehículo que haya participado en un delito, tenga pedido de captura o que lo esté buscando justicia", explicó la intendenta Soledad Martínez.

El sistema tiene hoy 245 lectoras y proyecta llegar a 295 en marzo de 2027. En dos años se instalaron más de 100 cámaras en los límites con San Martín y San Isidro, y se planean otras 50 para subanillos internos. En lo que va del año permitió interceptar 175 vehículos. "Hoy la seguridad de Vicente López la garantiza el municipio, porque somos nosotros los que decidimos hacernos cargo de la seguridad de cada vecino, de cuidarlos, de defenderlos y de invertir recursos, porque este muro digital conlleva una inversión en la seguridad. Cuanto más recursos ponemos a disposición de la seguridad de los vecinos, más tranquilos vivimos dentro de Vicente López", sostuvo Martínez.

por M.S.