José Luis Cabezas: merecido homenaje

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el jueves 3 el proyecto que modifica el nombre de un tramo de la calle California por el de José Luis Cabezas, en homenaje al reportero gráfico de NOTICIAS asesinado el 25 de enero de 1997.



La iniciativa establece que la arteria se denominará José Luis Cabezas entre las alturas 2100 y 3400, en el barrio de Barracas, y además, dispone la colocación de una placa conmemorativa en la intersección con la calle Santa Elena, que llevará la inscripción: “La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rinde homenaje al reportero gráfico José Luis Cabezas, en conmemoración de los 30 años de su asesinato”.





El proyecto original fue presentado por Rodrigo Lloret, actual Director de Perfil, quien era rector de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) al momento de presentar la propuesta, la que fue tomada por el legislador Matías López, vicepresidente de la Legislatura porteña, para su ingreso al parlamento de la Ciudad de Buenos Aires.



Durante el tratamiento legislativo, la Comisión de Cultura analizó los argumentos que respaldaban la iniciativa. La elección del lugar tiene un significado particular: allí se encuentran las instalaciones del Grupo Perfil, la redacción de la revista NOTICIAS y la sede de la universidad.



Marco jurídico. La votación definitiva, en segunda lectura, tuvo un respaldo político amplio, con 47 votos afirmativos, ningún voto negativo y 14 abstenciones, sobre un total de 56 votos emitidos. El bloque de La Libertad Avanza decidió abstenerse, aunque reivindicó la figura de Cabezas y calificó su asesinato como un caso emblemático que conmocionó a la sociedad argentina.



Presente, hoy y siempre. José Luis Cabezas nació el 28 de noviembre de 1961. Se formó como fotógrafo y trabajó en distintos medios gráficos hasta incorporarse a NOTICIAS. Su oficio combinaba la precisión documental con una mirada capaz de revelar aquello que el poder prefería mantener oculto.



En 1996 logró fotografiar al empresario Alfredo Yabrán en la costa argentina, una imagen que permitió ponerle rostro a un hombre que había construido su poder desde el anonimato. La fotografía se tradujo en una de las portadas de revista más emblemáticas de la historia del periodismo argentino. También expuso a Cabezas a una trama de amenazas y presiones que terminaría de manera trágica.



Durante el verano de 1997, mientras se encontraba cubriendo la temporada en Pinamar, fue secuestrado, asesinado y posteriormente calcinado dentro de un automóvil. Su cuerpo fue encontrado el 25 de enero de ese año. El crimen provocó una conmoción nacional y una movilización inédita de periodistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos. La consigna “No se olviden de Cabezas” se transformó en una bandera de la libertad de prensa y en una advertencia frente a cualquier intento de intimidar a quienes investigan y difunden información de interés público.





Para Editorial Perfil y revista NOTICIAS, la sanción tiene un significado que excede el reconocimiento institucional. El homenaje inscribe su nombre en el mismo espacio físico en el que se mantiene viva la llama de la investigación y seguimiento político y social.

A su vez, la memoria deja así de estar concentrada en una fecha, una consigna o una fotografía para convertirse en parte del paisaje diario.



Cada periodista, trabajador o visitante que transite por ese tramo de Barracas encontrará el nombre de un hombre cuya muerte modificó para siempre la relación entre prensa, poder y democracia.



En el mapa de Buenos Aires, José Luis Cabezas tendrá finalmente su calle. Y esa calle estará ubicada junto a la redacción de Noticias, allí donde su recuerdo es diario