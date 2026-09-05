Chau apuestas online para deudores alimentarios

Los deudores alimentarios ya no podrán apostar ni operar en plataformas de juego en línea dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó una ley que se lo prohíbe a quienes estén inscriptos en el Registro Público de Alimentantes Morosos, por 43 votos a 14. Los inscriptos no podrán abrir ni mantener cuentas activas, ni hacer depósitos, apuestas o retiros en plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.).

La restricción abarca juegos de azar, de destreza y cualquier modalidad online. Las operadoras deberán consultar el registro de forma automatizada y en tiempo real antes de dar de alta a un usuario. Si detectan a un deudor con cuenta operativa, tendrán que suspenderla de inmediato y notificar al Registro y a la Justicia. La consulta solo podrá confirmar si la persona figura o no: los datos no podrán almacenarse ni usarse con fines comerciales. Las que incumplan recibirán sanciones graduadas según la regulación del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas. El Ejecutivo porteño tiene 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial para reglamentar la norma.

El cerco se va cerrando

La medida no llega sola: es el último eslabón de una arquitectura de restricciones que ya alcanza la vida cotidiana del deudor. El caso más visible es el fútbol. Desde marzo de 2025, el Registro porteño y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad hacen operativos en los accesos a los estadios: la policía pide el DNI, verifica en el momento y, si figura como morosa, labra un acta y le deniega la entrada hasta que regularice su situación judicial.

Da lo mismo si compró la entrada o si es socio del club. En mayo de 2026, el Gobierno nacional universalizó el criterio con la Resolución 429/2026, que sumó a los deudores al programa Tribuna Segura, hasta entonces reservado a los violentos del fútbol. El sistema incorporó unas 13.000 personas, del registro porteño y de trece provincias. "El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas", resumió la ministra Alejandra Monteoliva.

La Ley 269 también habilita a los organizadores de eventos culturales masivos pagos de más de 5.000 asistentes a impedirles el ingreso. En la provincia de Buenos Aires rige desde fines de 2025 la prohibición de entrar a casinos y bingos. En Salta, la Ley 7411 bloquea espectáculos deportivos y culturales pagos.

Todo eso se suma a las restricciones clásicas. El moroso no puede obtener ni renovar la licencia de conducir, salvo que trabaje al volante, en cuyo caso recibe un permiso provisorio por única vez. No puede abrir cuentas corrientes ni obtener tarjetas de crédito en organismos porteños. El Banco Ciudad no puede darle ni renovarle un crédito sin pedir el certificado, y si aparece la deuda debe retenerla y depositarla judicialmente. Tampoco puede ser designado ministro, secretario o director general, ni anotarse como proveedor del Gobierno porteño, ni acceder a una vivienda social. Está inhabilitado para postularse a cargos electivos y a la magistratura. Y desde la Ley 6845, al escriturar un inmueble hay que notificar al juzgado para que determine cuánto retener.

por M.S.