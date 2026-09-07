Quién es Hela, la perra a la que Milei le dedicó una audiencia oficial

La agenda presidencial tuvo este lunes una invitada poco habitual. Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Hela, una perra de la Policía Federal Argentina (PFA) que acaba de pasar a retiro después de nueve años de servicio como detectora de narcóticos. El encuentro fue pautado para las 15 y contó también con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Hela integró durante su carrera el plantel de Detectores de Narcóticos de la PFA y participó en numerosos procedimientos vinculados a la lucha contra el tráfico de drogas. En los últimos años prestó funciones bajo la órbita de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná, donde su olfato fue utilizado para localizar sustancias ocultas durante los operativos.

Durante esos nueve años trabajó junto a su guía, la sargento Susana Viamonte, con quien conformó el binomio operativo. La propia Policía Federal ya homenajeó a la agente canina por su trayectoria antes de su retiro. Ahora, ese reconocimiento llegará hasta Balcarce 50, donde Milei y su hermana la recibirán como parte de la agenda oficial.

La audiencia sobresalió dentro de una jornada particularmente cargada para el Presidente. Antes del encuentro con Hela, Milei encabezó una reunión de Gabinete y tenía previstos compromisos con representantes de la multinacional DayOne Data y con ejecutivos de Tesla. La cita con la integrante retirada de la PFA fue así uno de los puntos más singulares del cronograma presidencial.

La presencia de un perro en la agenda de Milei tampoco resulta completamente ajena a su universo personal. El Presidente ha hecho pública en numerosas oportunidades su fuerte relación con los animales, desde Conan hasta los mastines Murray, Milton, Robert y Lucas, a los que suele llamar sus “hijos de cuatro patas”. En la Casa Rosada también se hizo conocido Thor, el Boyero de Berna de Karina Milei, que suele acompañarla en la sede gubernamental.

Pero el caso de Hela es distinto: no llegará como mascota, sino como una integrante de una fuerza de seguridad que culminó su servicio. Después de casi una década dedicada a detectar narcóticos, tendrá su despedida en uno de los escenarios más formales del poder político argentino.