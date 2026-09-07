ARA San Juan: denuncian que pretenden borrar el homenaje a los tripulantes

Los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan denunciaron una maniobra de la Armada Argentina para retirar las banderas colocadas en el cerco perimetral de la Base Naval de Mar del Plata, que desde la tragedia funcionan como homenaje y recordatorio de las víctimas.

La acusación fue realizada por la querella que representa a parte de las familias, encabezada por la abogada Valeria Carreras, a través de un duro comunicado en el que sostiene que la medida buscaría “borrar de la memoria colectiva” lo ocurrido con el submarino.

Según explicaron, la Armada pretende retirar las banderas con el argumento de que se realizarán obras de remodelación en la base naval. Para los familiares, sin embargo, esos elementos exceden ampliamente su carácter ornamental: contienen los nombres y rostros de los tripulantes y representan uno de los principales reclamos visibles de verdad y justicia.

“Esas banderas no son un adorno. Son memoria viva”, señalaron desde la querella. Además, remarcaron que se trata del único homenaje permanente que permanece visible en el lugar desde donde el submarino partió antes de la navegación de la que nunca regresó.

Los familiares reclamaron que cualquier proyecto de obras preserve el espacio y exigieron a las autoridades militares y políticas que detengan el eventual retiro de las banderas. “Los nombres y los rostros de los 44 no se borran. La memoria no se remodela. La verdad no se tapa con obras”, expresaron.

La controversia aparece además en medio de las repercusiones por el reciente juicio sobre el hundimiento. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso, mientras que los otros tres acusados fueron absueltos.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes a bordo. Desde entonces, las familias mantienen abiertos distintos reclamos para determinar las responsabilidades vinculadas con la tragedia.

En ese contexto, la querella considera que retirar el homenaje de la Base Naval supondría un nuevo agravio. “No lo vamos a permitir”, advirtieron, y reclamaron que cualquier remodelación garantice la permanencia de las imágenes y nombres de quienes integraban la tripulación.