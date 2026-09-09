Juliana Awada mostró en redes cómo es su entrenamiento físico

Juliana Awada volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales luego de compartir una serie de videos y fotografías en los que mostró cómo es la rutina de entrenamiento físico que realiza casi todos los días. La empresaria y ex primera dama publicó imágenes de una sesión al aire libre en la que combinó ejercicios de fuerza, movilidad, equilibrio y trabajo cardiovascular, reforzando un perfil que viene construyendo desde hace años.

Desde hace tiempo, Awada es considerada una figura pública profundamente vinculada al bienestar, la alimentación saludable, el deporte y la medicina preventiva. Las publicaciones llegaron apenas unos días después de reaparecer en Europa, tras permanecer una semana en una exclusiva clínica especializada en longevidad y revitalización ubicada en Suiza, un viaje que despertó gran repercusión en la prensa argentina y en las redes sociales. Las imágenes difundidas por Awada muestran una rutina realizada en un jardín y en espacios abiertos, una elección que coincide con el estilo de vida que suele exhibir en su cuenta de Instagram.

Vestida con ropa deportiva negra y zapatillas de entrenamiento, la empresaria realizó ejercicios utilizando únicamente el peso de su cuerpo y algunos accesorios de entrenamiento funcional. En los videos se la observa ejecutando sentadillas, desplantes, estocadas, planchas, movimientos de estabilidad sobre una pierna, trabajo de glúteos y abdomen, además de ejercicios de coordinación y elongación. También incorporó secuencias de movilidad articular y respiración, una práctica que suele formar parte de sus rutinas de bienestar.

El video más comentado muestra a Juliana realizando una serie de ejercicios continuos sin pausas prolongadas, un formato similar al entrenamiento en circuito. La secuencia incluye flexiones apoyadas, elevaciones de cadera, abdominales isométricos, trabajo de equilibrio y movimientos con bandas elásticas. Especialistas consultados por medios de bienestar señalaron que se trata de un entrenamiento orientado a fortalecer la musculatura profunda y mejorar la estabilidad corporal, una modalidad muy utilizada en programas de longevidad y prevención del envejecimiento.

La rutina física no apareció aislada de otras publicaciones. Durante los últimos meses Awada mostró desayunos con yogur griego, frutos rojos, semillas de chía, granola y jugos naturales, además de preparaciones elaboradas con verduras de su propia huerta. Desde hace varios años comparte recetas con alimentos frescos, panes integrales, aceites naturales y productos de estación, una línea que también desarrolló en su libro Raíces. El camino a una vida simple, auténtica y natural, donde describió su relación con la alimentación consciente y el contacto con la naturaleza.

La difusión de su entrenamiento coincidió con su regreso desde Suiza, donde permaneció durante una semana en la Clinique La Prairie, uno de los centros de medicina preventiva y bienestar más reconocidos del mundo. La institución está ubicada en Clarens-Montreux, a orillas del lago Lemán, y desde hace décadas recibe a empresarios, deportistas, artistas y líderes internacionales interesados en programas personalizados de salud y longevidad. La estadía de Awada fue presentada inicialmente por algunos medios como una “internación”, aunque luego trascendió que no respondió a una enfermedad ni a una urgencia médica, sino a un tratamiento integral de bienestar y medicina preventiva.