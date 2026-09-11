Así será la primera “Costanera Lionel Messi” del mundo

Ana Cantiani, la concejal de Milei en Santa Fe, logró la aprobación en el Concejo Municipal, a su proyecto para nombrar a la Costanera Este santafesina en homenaje al capitán de la Selección Argentina.

“Es un hito para Santa Fe y para todos los argentinos. Estamos ante una idea pionera: la primera Costanera Lionel Messi del mundo", dijo la autora del proyecto. La idea primaria, fue renombrar una parte del paseo, que se llamaba Néstor Kirchner: "Es momento de despolitizar nuestros espacios públicos y reconocer a los verdaderos ídolos de nuestro país. Leo representa esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo, queremos que el nombre de Messi quede unido para siempre a una de las postales más emblemáticas de nuestra ciudad” completó la edil libertaria.

El proyecto de la concejal para denominar “Paseo Costanera Lionel Messi” a la Costanera Este santafesina, logró el jueves la aprobación de forma unánime, en el recinto. Dicho tramo tiene una extensión aproximada de 1.500 metros y abarca desde el extremo sur de la av. Alicia Moreau de Justo, hasta el extremo noreste de la avenida contigua.

Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, quedarán formalmente integradas a la nueva Costanera Lionel Messi, junto a las veredas, calzadas y demás sectores públicos. El espacio tendrá como postal al emblemático Puente Colgante.

Además, el proyecto contempla que el Municipio pueda gestionar junto al sector privado, la colocación de una escultura u otra intervención artística en homenaje a Messi, procurando que su realización no implique erogaciones para las arcas municipales.

También se evalúa sumar un gesto especial mediante la colocación de una placa en reconocimiento a Jorge Messi, como parte del vínculo entre el ídolo argentino y sus raíces. “Queremos que un lugar tan nuestro como la Costanera lleve el nombre de alguien que representa a Santa Fe en todo el mundo”, concluyó Cantiani.

C.C.