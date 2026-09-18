Quién es Osvaldo Sosa, el intendente de la Quinta de Olivos al que echó Milei

Osvaldo Javier Sosa no era un intendente electo, sino el administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos. Asumió el cargo al inicio del gobierno libertario y quedó formalmente designado por el decreto 279/2024. Su tarea consistía en coordinar el funcionamiento del predio: personal, servicios, mantenimiento y logística.

Su principal credencial era política y familiar. Sosa es pariente de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las colaboradoras de mayor confianza de Karina Milei. Fue ella quien recomendó su incorporación. En el universo cerrado de la hermana presidencial, Agudiez era conocida desde antes de la campaña de 2021 y, como publicó NOTICIAS, llegó a leerle la mano.

La estadía de Sosa en Olivos terminó en medio de una purga. El Gobierno confirmó doce despidos, además de disolver la estructura administrativa que él encabezaba. La seguridad y la administración integral de la quinta pasarán a la Casa Militar, conducida por el general de brigada Sebastián Ibáñez y dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

En la versión oficial, el cambio busca “elevar los estándares de eficiencia y seguridad” ante el contexto internacional y la visita del papa León XIV. Fuentes gubernamentales también hablaron de filtraciones sobre la actividad privada de Milei y de riesgos para su entorno. La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Puertas adentro circularon otros motivos. A Sosa le reprochaban problemas de higiene y la organización de asados dominicales con amigos dentro del predio oficial, de acuerdo con la reconstrucción de NOTICIAS. También crecieron las sospechas presidenciales sobre el personal que conocía los movimientos y hábitos de la residencia. El Gobierno negó que la decisión se relacionara con un episodio protagonizado por los perros de Milei.

El desplazamiento alcanzó a empleados de cocina, jardinería y administración. ATE denunció que varios llegaron a trabajar y no pudieron ingresar, sin recibir explicaciones. El sindicato se declaró en alerta y anticipó medidas.

La caída de Sosa expone, además, una interna en el corazón del poder. Desde la Casa Rosada negaron que su salida implique una ruptura entre Karina Milei y Agudiez: argumentaron que la nueva conducción tiene derecho a elegir a su equipo. Pero el antiguo recomendado quedó afuera y el control de Olivos pasó a una estructura militar que reporta, otra vez, a la propia Karina.