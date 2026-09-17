El extraño video con pingüinos del gobernador "Nacho" Torres

Los pingüinos dejaron por un rato la costa patagónica y salieron a pasear por Buenos Aires. La escena pertenece a un video realizado con inteligencia artificial que el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres utilizó para promocionar Chubut. Las aves recorren distintos puntos de la Capital y llegan al Teatro Colón: una excursión imposible convertida en publicidad turística.

“Algo está llegando a la ciudad…”, anuncia el spot. La secuencia juega con el contraste entre los animales y el paisaje urbano antes de presentar el destino que quiere atraer visitantes. El recurso invierte el viaje habitual: primero, la fauna del sur visita a los porteños; después, la invitación es para que ellos conozcan la Patagonia.

Detrás de la rareza hay una acción de promoción de la temporada de primavera. La agenda anunciada para el viernes 18 de septiembre incluye proyecciones audiovisuales y un concierto de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio INTA de Trelew en la Plaza del Vaticano, frente al Colón. Luego, la actividad se traslada al Obelisco. La agrupación celebra sus 25 años y suma a la campaña una expresión cultural de la provincia.

La llegada digital de los pingüinos tiene su correlato en Punta Tombo. Allí, Torres encabezó el lunes 14 la apertura de la temporada 2026/2027 de pingüinos de Magallanes. La reserva, una de las grandes colonias continentales de cría de la especie, recibió más de 96 mil visitantes durante el ciclo anterior.

El área protegida estrena mejoras realizadas mediante un acuerdo entre la Provincia y el Ente Trelew Turístico, con apoyo de empresas y fundaciones. Los trabajos abarcaron el acceso por la Ruta Provincial 42, espacios de interpretación y una nueva sala audiovisual inmersiva. También hubo renovación de cartelería y cámaras de seguridad.

Las intervenciones incluyeron 1.500 metros de senderos y un ingreso al recorrido principal con rampas accesibles y un sistema de escurrimiento. La oferta combina así el atractivo de observar a los animales en su hábitat con infraestructura destinada a facilitar la visita.

El video condensa esa estrategia en una imagen extravagante: pingüinos haciendo turismo en la ciudad que concentra parte del público al que se busca seducir. La inteligencia artificial permite sacar al emblema provincial de su escenario y ponerlo entre edificios. La postal busca despertar curiosidad y tentar a más viajeros. El remate comercial devuelve las coordenadas a su lugar: para ver a los verdaderos protagonistas, hay que viajar a Chubut.