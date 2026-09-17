En el noticiero hecho con IA ahora hasta los entrevistados son fake: el caso Yeza

El noticiero creado con inteligencia artificial por Santiago Siri cruzó una nueva frontera: ya no sólo tiene conductores y cronistas sintéticos. Ahora también puede fabricar al entrevistado. El primer caso fue Martín Yeza, diputado nacional del PRO, cuya imagen y voz fueron recreadas para responder ante cámara sin que él grabara el video.

La secuencia comenzó cuando “el agente” Santi Sairi le envió tres preguntas. Yeza respondió mediante audios de WhatsApp. Una de las respuestas duraba cerca de dos minutos y medio, pero el sistema la redujo porque, según explicó el legislador, el modelo no admite videos de más de 30 segundos. A partir de ese material, otro agente generó la voz, los movimientos y la interacción que terminó publicada como una entrevista.

No fue, en sentido estricto, una declaración inventada: el contenido partió de respuestas enviadas por el propio dirigente, que además conocía el experimento. Lo artificial fue la escena. La pantalla mostró a un Yeza que parecía hablar frente a un periodista, aunque ninguno de los dos había compartido estudio, cámara ni conversación en tiempo real.

“Es bastante increíble”, escribió Yeza al contar el detrás de escena. También señaló que conoce a Siri desde hace catorce años y que fue el primero en contestar entre varias personas consultadas. Para el diputado, el ensayo busca llevar al extremo una pregunta: hasta dónde y cuánto puede automatizarse una actividad.

El Primer Feca ya había provocado una fuerte discusión por automatizar la búsqueda de temas, el criterio editorial, la escritura de guiones, la creación de placas y videos y su publicación en redes. Siri había anticipado que avanzaría sobre entrevistas a protagonistas reales a través de WhatsApp. Con Yeza, esa posibilidad dejó de ser promesa.

El legislador eligió destacar otra consecuencia: la caída de la barrera económica para montar un medio audiovisual. A su juicio, herramientas así permitirían que personas con una visión, pero sin el capital de un gran canal o de una producción en una gran ciudad, pudieran convertirla en un proyecto. Admitió que exige incorporar capacidades nuevas, aunque sostuvo que no resulta tan difícil.

El episodio, sin embargo, abre preguntas que van más allá del costo. Si una respuesta auténtica puede aparecer en una escena inexistente, la transparencia ya no es un detalle técnico: es la frontera entre una recreación consentida y un engaño. En el noticiero de IA, hasta la entrevista puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo.