Finca Rumaroli: del sudeste bonaerense al reconocimiento internacional por sus aceites de oliva

Hace 11 años, Finca Rumaroli comenzó como un proyecto familiar orientado a desarrollar una propuesta agrícola industrial con valor agregado en origen. Las condiciones del sudeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente en las zonas de Tres Arroyos y Coronel Dorrego, impulsaron una apuesta de largo plazo enfocada en la producción de aceite de oliva extra virgen (AOVE).

Actualmente, el proyecto abarca toda la cadena productiva: cuenta con cerca de 200.000 plantas de olivo, tecnología italiana de última generación para la extracción, almacenamiento en bodegas propias, fraccionamiento y comercialización directa al consumidor en distintos puntos del país.

Una producción enfocada en la calidad

Uno de los principales diferenciales de Finca Rumaroli está en la búsqueda de AOVE de alta calidad y en la variedad de perfiles e intensidades que ofrece. Como parte de ese camino, la firma decidió presentar sus productos en concursos internacionales en los que participan productores y empresas de distintos países.

Durante 2026 obtuvo reconocimientos en Londres y fue distinguida como mejor AOVE de Argentina en certámenes realizados en Italia, Turquía y Jerusalem, resultados que acompañan el posicionamiento internacional que la marca busca construir.

El crecimiento de las plantaciones permitió aumentar gradualmente la producción de aceitunas año tras año. A ese proceso se sumaron la incorporación de tecnología, la capacitación y el aprendizaje del equipo, con el objetivo de preservar las características que aporta el terroir de la región.

Nuevos locales y el desafío de llegar a más consumidores

La expansión también comenzó a trasladarse al plano comercial. Finca Rumaroli cuenta con tres locales ubicados en los lugares de producción y abrió su primera oleoteca en Palermo Chico, en la Ciudad de Buenos Aires.

De cara a los próximos años, el proyecto busca ampliar su llegada a consumidores interesados en productos de alta calidad. Entre sus próximos pasos se encuentran incrementar la cantidad de locales propios y franquiciados, sumar clientes en distintas regiones de Argentina y avanzar con sus primeras experiencias de exportación.

Con la pasión por los olivos como motor, Finca Rumaroli continúa desarrollando un proyecto que combina producción, industria y comercialización, con el foco puesto en expresar las características del sudeste bonaerense a través de sus aceites.

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Instagram: @fincarumarolioficial

Web: www.fincarumaroli.com

por CONTENT NOTICIAS