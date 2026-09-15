Cómo te acompaño desde Espacio Libelu a salir del piloto automático y reconectar con tu poder

Nos acostumbramos a funcionar de una manera "correcta": una rutina predecible que nos hace sentir a salvo, pero que a menudo nos aleja de lo que realmente deseamos. A esta zona de confort o inercia la llamamos piloto automático. Sin embargo, cuando surge la búsqueda de bienestar, también se abre una gran pregunta: ¿qué pasaría si pudieras aprender a funcionar distinto, eligiendo desde un lugar real y alineado con tu deseo?



Hace 5 años creé Espacio Libelu como un lugar de encuentro para responder a esta pregunta. Mi objetivo no es darte fórmulas mágicas, sino acompañarte a reconocer tu propio poder, aportándote liberación y lucidez en cada etapa de tu proceso.

Un enfoque integral: Herramientas para tu autoconocimiento

Para acompañarte a transitar este cambio sin que signifique un proceso pesado o de sufrimiento, integro diversas prácticas y técnicas de desarrollo personal y autoconocimiento. No se trata de imponerte un camino, sino de explorar juntos tu energía, tus deseos y tu propósito.

Dependiendo de tus necesidades y del nivel de compromiso que quieras asumir con tu transformación, estructuro el acompañamiento en distintas modalidades:

● Sesiones individuales: Espacios puntuales de claridad enfocados en destrabar situaciones concretas, clarificar un objetivo o tomar decisiones con lucidez.

● Acompañamientos mensuales y anuales: Procesos de mediano y largo plazo orientados a quienes buscan sostener una nueva dinámica en su día a día, con un seguimiento cercano y continuo.

Las 3 claves del acompañamiento en Libelu

El propósito de mi trabajo es facilitarte las herramientas para que concretes tus elecciones de una manera liviana y consciente. A lo largo del proceso nos enfocamos en tres pilares esenciales:

Desactivar la inercia: Identificamos cuáles son los patrones que mantienes "para sentirte a salvo" y aprendemos a reemplazarlos por elecciones alineadas a tu bienestar.

Transformar sin sufrimiento: Cambiar no tiene por qué ser agotador. Trabajamos para que la adopción de tu nueva dinámica sea fluida y respetuosa con tus tiempos.

Asumir tu soberanía personal: Muchas veces buscamos afuera a los responsables de lo que nos pasa. Te acompaño a tomar el mando de tu vida para que no sientas que le debes explicaciones a nadie y decidas con total libertad.

Si estás buscando ese primer paso, podes contactarme por acá:

Eugenia Martinelli | Consultora Holística y Facilitadora de Access Consciousness

Instagram: @espaciolibelú_

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por CONTENT NOTICIAS