¿Y si para avanzar también necesitamos pausar?

Pero ¿qué pasaría si detenernos un instante no fuera quedarnos atrás?
Pensá en una canción. Las notas aparecen, se enlazan, se responden. La melodía avanza hasta que, por un instante aparece un silencio, una pausa. Y, sin embargo, la música continúa. Ese espacio no interrumpe el ritmo: lo sostiene, le da fuerza, belleza y sentido al compás que sigue, preparando lo que viene.
Porque si todo fuera sonido, no habría música. Y si todo fuera acción, ¿cuándo tendríamos espacio para elegir?
Quizás con la vida suceda algo parecido.
La pausa en movimiento no significa dejar de caminar ni sentarnos a esperar. Significa hacer un espacio dentro del movimiento. Seguir avanzando, pero pudiendo mirar dónde estamos, escuchar qué nos pasa, cambiar la perspectiva y elegir hacia dónde queremos ir.
Y entonces aparece una pregunta:
¿Acaso pausar significa apagarnos?
De esa pregunta nació SAMAY.
La respuesta estaba delante de nosotras: 1 y 0. Encendido y apagado. Presencia y espacio. Movimiento y elección.
Dos hermanas. Una caminata. Una calle llamada Mentalidad 101. Una conversación. Y una pausa que nos devuelve a nosotros mismos, una pausa en movimiento.
No queríamos escribir un libro teórico ni un manual de respuestas. Queríamos contar una historia que pudiera sentirse. Por eso elegimos la fábula.
En ella, un mundo de ”unos” gobernado por la inercia que avanza porque todos avanzan. Hasta que aparece un pequeño Cero que viene a recordar algo que puede cambiarlo todo: para avanzar con sentido, a veces primero hay que pausar.
Porque una pausa antes de responder puede cambiar una conversación. Una pausa antes de decidir puede mostrarnos qué queremos y qué hacemos por inercia. Una pausa en un conflicto puede transformar nuestra perspectiva. Y una pausa en un proyecto puede revelar que estamos avanzando muchísimo…hacia un lugar al que ya no queremos llegar.
SAMAY, Mentalidad uno cero uno, habla de nosotros. De las veces que seguimos corriendo aunque estemos cansados. De las decisiones que tomamos sin sentir. De lo que podríamos descubrir si hiciéramos espacio para mirar, escucharnos y elegir.
Una fábula escrita por nosotras, Paula y Mariana Lammertyn, para quienes alguna vez sintieron que necesitaban pausar… sin dejar de avanzar.
@samaymentalidad101
@marianalammertyn
por CONTENTNOTICIAS
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