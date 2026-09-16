We Do It: de las redes sociales a una estrategia que busca potenciar negocios

We Do It nació el 2 de junio de 2020, en plena pandemia, cuando Giuliana Dallapé comenzó a recibir consultas de personas que necesitaban digitalizar sus negocios: desde crear una cuenta de Instagram y definir qué publicar hasta encontrar nuevas formas de mostrar sus productos y continuar vendiendo durante el confinamiento.

La iniciativa comenzó como un espacio para compartir esos conocimientos de manera gratuita. Sin una intención comercial inicial, la propuesta se apoyó desde el comienzo en una idea que continúa formando parte de su esencia: compartir conocimiento para ayudar a otros a crecer.

Poco después comenzaron a llegar los primeros clientes interesados en recibir acompañamiento para gestionar su presencia digital. Así surgieron los servicios iniciales de We Do It, centrados en la gestión de redes sociales y la creación de contenidos.

De la ejecución digital a la estrategia de negocios

Con el paso del tiempo, el proyecto fue transformándose. Giuliana identificó que su principal aporte no estaba únicamente en ejecutar publicaciones, sino en ayudar a las personas a comprender, ordenar y potenciar sus negocios. Ese proceso llevó a We Do It a convertirse en una consultora estratégica que actualmente integra estrategia de negocios, marketing, ventas e inteligencia artificial aplicada.

Su propuesta parte de una premisa: “First people, then marketing. That’s the strategy”. La idea coloca a las personas antes que las herramientas, las campañas o la tecnología y sostiene que una estrategia necesita ser comprendida para poder aplicarse correctamente.

Otro de los conceptos que atraviesa su metodología es la paciencia estratégica: construir hoy cimientos sólidos que permitan sostener el crecimiento de un negocio en el futuro. A partir de allí, la consultora trabaja sobre las estructuras de cada proyecto y aplica metodologías propias como BOOST, Business Brain y OCTOPUS, entre otras, con una convicción central: las ventas no se improvisan, se planifican.

Una consultora que proyecta ampliar su ecosistema

El próximo objetivo es consolidar a We Do It como consultora y academia de estrategia de negocios, ampliando su ecosistema de consultorías, formaciones, metodologías y experiencias destinadas a dueños de negocios y equipos.

Entre sus próximos desarrollos se encuentran Boosting Sales, una formación enfocada en ventas digitales, y Boosting Brands, un programa orientado a la construcción de marcas personales auténticas.

La proyección apunta a posicionar a We Do It como un referente en Argentina para quienes buscan construir negocios a partir de estrategias concretas, sin recetas mágicas y con una concepción del marketing como el puente que conecta cada negocio con su audiencia.

Datos de contacto

Instagram: @wedoitmkt

Whatsapp: +54 2614858821

Web: giuliana-dallape.lovable.app

por CONTENT NOTICIAS