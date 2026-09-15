Juliana Modenutti: la pintura como un lenguaje para transformar lo espontáneo en arte

Para Juliana Modenutti, pintar es una forma de materializar aquello que aparece de manera espontánea y reclama cobrar vida. Frente al bastidor, pinceles y espátulas funcionan como una extensión que le permite traducir ideas, sensaciones y momentos en formas, colores y relieves.

Su acercamiento a la pintura comenzó de manera intuitiva alrededor de los 18 años, mientras cursaba la Licenciatura en Organización Industrial. En cartones entelados empezó a experimentar con la viscosidad del óleo, la sutileza de las acuarelas y diferentes recursos para generar volumen.

Un regreso a la creación

Durante los años siguientes, otras prioridades ocuparon el centro de su vida: el desarrollo profesional, la especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, una Maestría en Administración de Empresas, el trabajo y, especialmente, sus dos hijas y sus afectos.

Mucho tiempo después, al comienzo de la pandemia, un atril que recibió como regalo de cumpleaños volvió a despertar aquella inquietud creativa. A partir de entonces comenzó a darle nuevamente un espacio a la pintura y a nutrir ese recorrido mediante talleres sobre técnicas y diferentes posibilidades artísticas.

El arte encontró así un lugar propio entre sus distintos roles, responsabilidades y horarios. Ya sean minutos u horas, el tiempo dedicado a crear se convirtió en un espacio que disfruta y que actualmente continúa profundizando junto a su mentora, con el objetivo de profesionalizar su arte.

“Espontáneas”, un universo creativo en construcción

Al momento de pintar, puede partir tanto de una idea propia como de una propuesta confiada por otra persona. Su búsqueda está en capturar la espontaneidad de un instante: una sensación, un movimiento, una mirada o incluso un aroma que pueda ser trasladado al bastidor.

Ese proceso es también la base de su proyecto a futuro. Juliana busca continuar pintando y construyendo “Espontáneas”, el nombre que eligió para definir su universo creativo y el espacio en el que desarrolla su propio lenguaje visual.

La intención es seguir dando forma y color a aquello que surge intuitivamente, hasta convertirlo en una obra capaz de salir del ámbito personal para habitar en el mundo.

Instagram: @julianamodenutti.art

por CONTENT NOTICIAS