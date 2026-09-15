Martín Chiappori: el desafío de hacer más accesible el mundo de las importaciones

El recorrido profesional de Martín Chiappori comenzó en el mundo de la logística cross border y continuó en empresas vinculadas al comercio digital. Esa experiencia le permitió conocer tanto el proceso detrás de una importación como las dinámicas necesarias para vender productos online de manera consistente.

Tras estudiar Comercialización en UADE, tuvo su primera experiencia laboral en MailAmericas, donde trabajó con clientes como TiendaMIA, Noc Noc, Americanas y Pitney Bowes. Allí aprendió cómo funciona una importación de punta a punta, desde la documentación y las normativas hasta los costos y principales obstáculos del proceso.

Más adelante pasó por Rappi y luego llegó a Mercado Libre, donde profundizó sus conocimientos sobre e-commerce y el funcionamiento de los grandes vendedores. Con esas herramientas comenzó a importar productos por su cuenta y comercializarlos dentro de la plataforma, hasta finalmente dedicarse de lleno a la venta online.

De una comunidad digital a una plataforma de importaciones

Un video en TikTok en el que mostraba una importación se viralizó. A partir de las consultas de su comunidad, detectó una necesidad concreta: muchas personas querían vender online, pero no sabían cómo encontrar proveedores, importar, calcular costos ni gestionar el proceso.

De esa necesidad surgió DropAmericas, una plataforma orientada a simplificar la importación desde sitios como Alibaba o 1688. El servicio contempla la verificación de proveedores, la gestión de compras, la logística, la importación y la entrega.

Su diferencial se apoya en combinar dos áreas que atravesaron su trayectoria: comercio internacional y e-commerce, con foco en la transparencia, la simplicidad y el cliente.

Importar: entre el desconocimiento y las nuevas oportunidades

Para Martín, uno de los principales desafíos del sector continúa siendo el desconocimiento alrededor de las importaciones. Considera que todavía existen mitos que presentan esta actividad como algo complejo o poco accesible y plantea la importancia de democratizar el conocimiento para hacer que importar sea más transparente y cercano.

De cara al futuro, trabaja sobre tres ejes: escalar DropAmericas, que ya realizó diez importaciones exitosas; continuar desarrollando productos y marcas propias con una visión de largo plazo; y crecer en redes para convertirse en un referente del e-commerce, compartiendo experiencias, aprendizajes e información sobre importaciones, ventas online y construcción de negocios.

El objetivo que atraviesa esos proyectos es transformar procesos que suelen parecer complejos en herramientas simples y útiles para emprendedores. Para eso, busca combinar experiencia práctica, tecnología y conocimiento comercial con el propósito de detectar oportunidades, reducir incertidumbre y contribuir a una mejor toma de decisiones.

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por CONTENT NOTICIAS