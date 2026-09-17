Encuesta: Milei y Cristina Kirchner encabezan el rubro de “candidato al que jamás votaría”

Según la encuesta de Zuban Córdoba, el presidente Javier Milei aparece como el dirigente con el techo negativo más alto. Un 53,9% aseguró que no lo votaría, mientras que el 21,4% afirmó que seguramente lo elegiría y otro 15,7% señaló que probablemente lo haría. La suma de esas dos últimas categorías ubica su potencial electoral en el 37,1%.

Muy cerca se encuentra Cristina Kirchner. El 52,1% de los consultados respondió que no votaría a la expresidenta (que está inhabilitada de por vida para ejercer nuevamente cargos públicos), mientras que el 25,6% dijo que seguramente la acompañaría y el 14,5% que probablemente lo haría. Su respaldo potencial alcanza así el 40,1%, sostenido por el voto seguro más elevado entre los cuatro nombres evaluados.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof consiguió el mayor potencial electoral del relevamiento: 24,7% de voto seguro y 17,2% de voto probable, equivalentes a un 41,9%. Al mismo tiempo, el 49,5% descartó apoyarlo. Es el único dirigente de la lista cuyo rechazo quedó por debajo del 50%.

Por su parte, Patricia Bullrich reunió un 18,3% de voto seguro y un 22,6% de voto probable. Con un potencial total del 40,9%, quedó apenas detrás de Kicillof. Sin embargo, el 51% manifestó que no la votaría.

Los resultados muestran un tablero parejo entre Kicillof, Bullrich y Cristina, separados por menos de dos puntos en potencial de voto. Milei queda algunos escalones detrás, aunque conserva un piso propio superior al 20%. La contracara es el rechazo: el Presidente y la exmandataria encabezan el rubro “no lo votaría”, ambos por encima del 52%.

La medición no equivale a una encuesta tradicional de intención de voto: cada figura fue evaluada por separado y las respuestas expresan pisos, posibilidades de crecimiento y niveles de rechazo. Por eso, los porcentajes no permiten proyectar directamente el resultado de una elección. Sí ofrecen una fotografía de los límites que enfrenta cada candidato para ampliar su base electoral.

En un escenario distante y sin candidaturas formalizadas, el eje central es la polarización. Los dirigentes conservan apoyos importantes, pero también concentran resistencias que condicionarán cualquier estrategia presidencial hacia 2027.