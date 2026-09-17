Rial contó que el radical Gerardo Zamora es el favorito de Cristina Kirchner

La carrera presidencial de 2027 sumó un nombre inesperado. Jorge Rial aseguró que Gerardo Zamora es el dirigente que más seduce a Cristina Kirchner para representar al peronismo. La revelación ocurrió durante una entrevista con Aníbal Fernández en Carnaval Stream y colocó al exgobernador de Santiago del Estero en el centro de la interna.

Fernández evitó identificar al supuesto elegido, pero trazó un retrato inequívoco. “Este hombre que no viene de mi palo ha hecho más peronismo que cualquiera”, dijo. Cuando Rial interrumpió para señalar a Zamora, el exjefe de Gabinete no lo desmintió. Profundizó el elogio: “Sería un brillante presidente”.

Rial sostuvo que conoce de primera mano la valoración de la expresidenta. Según relató, en una conversación privada Cristina le mencionó al dirigente santiagueño. No habló, sin embargo, de una candidatura acordada ni de un operativo electoral en marcha. Zamora tampoco lanzó una postulación a la Casa Rosada.

La singularidad reside en su procedencia. Abogado y militante de Franja Morada en sus comienzos, Zamora presidió la UCR santiagueña antes de fundar en 2004 el Frente Cívico por Santiago, una coalición de radicales y peronistas. Gobernó la provincia durante cuatro períodos no consecutivos, fue presidente provisional del Senado durante el segundo mandato de Cristina y, desde diciembre de 2025, ocupa una banca en la Cámara alta. Su alianza con el kirchnerismo le dio proyección nacional sin diluir su poder provincial.

Ese perfil explica el interés y las dudas. El santiagueño ofrece gestión, control territorial y una identidad capaz de atravesar la frontera del PJ, pero todavía carece del conocimiento nacional de Axel Kicillof o Sergio Massa. Cualquier bendición anticipada puede volverse una carga: Zamora habría expresado malestar ante anteriores intentos de instalarlo.

La revelación impacta sobre la pelea por la conducción opositora. Kicillof busca autonomía, La Cámpora preserva su gravitación y los gobernadores reclaman una voz propia. Aníbal Fernández, crítico de la organización que conduce Máximo Kirchner, propuso resolver la disputa sin acuerdos cerrados: “Interna sí o sí, no hay manera”.

Por ahora el supuesto favorito de Cristina permanece en silencio. Pero la confidencia expuesta por Rial y el aval de Fernández alcanzaron para convertir una versión de pasillos en señal política. A más de un año de las definiciones, el radical aliado del kirchnerismo ya quedó anotado en la conversación presidencial.