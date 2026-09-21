Bullrich, cada vez menos libertaria: todos sus desplantes al Gobierno

Patricia Bullrich ya no reserva sus diferencias para las reuniones a puertas cerradas. La jefa del bloque libertario en el Senado convirtió el Presupuesto 2027 en otro escenario de disputa: cuestionó los cambios sobre discapacidad y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que sostuvo que ella se había retirado antes de que se trataran en la mesa política. “Eso es mentira”, respondió el domingo 20. Además anunció que llevará el reclamo al propio Presidente.

El jueves había advertido: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”. El proyecto altera la actualización de los aranceles de los prestadores y el sistema de prestaciones. Bullrich denunció que la falta de información perjudica los acuerdos que debe construir en el Congreso. La queja exhibe una fractura entre quienes redactan las medidas y quienes tienen que conseguir los votos.

El malestar tuvo su puesta en escena: difundió un video de su trabajo en el Senado musicalizado con “No me importa”, de Lali Espósito, una artista enfrentada con Milei. Un gesto de autonomía en medio del cortocircuito.

La economía ya había abierto otra grieta. En una exposición en la Universidad de San Andrés, difundida el 12 de septiembre, admitió su preocupación por la velocidad de la recuperación. Aunque respaldó el ordenamiento macroeconómico, reclamó que sus beneficios llegaran antes a las familias y propuso extender la baja de impuestos más allá de las empresas alcanzadas por el RIGI y el Súper RIGI. El calendario electoral de 2027 sobrevuela esa urgencia.

En agosto, la ley de tierras había marcado otro límite. Bullrich aceptó retirar del proyecto de propiedad privada el capítulo que flexibilizaba la compra por extranjeros, ante el rechazo de los aliados. Fue una concesión por falta de votos, no una impugnación del rumbo: había intentado salvarlo con modificaciones. Pero el resultado recortó la iniciativa de Federico Sturzenegger.

Los antecedentes llegan al caso Manuel Adorni. En mayo, mientras Milei lo sostenía, Bullrich le exigió presentar su declaración jurada ante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. NOTICIAS retrató esa tensión en su tapa sobre la “socia incómoda” del Presidente.

La sucesión no prueba una ruptura con el oficialismo, pero sí una decisión de exponer sus diferencias. Bullrich sigue encargada de reunir votos para el Gobierno y, a la vez, deja claro que esa tarea tiene condiciones. Cada desmarque agranda su margen propio dentro de una alianza que necesita sus servicios.