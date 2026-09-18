El video del "Gordo Dan" llegando a la indagatoria por sus amenazas a un diputado

Un video de pocos segundos puso imágenes al avance de una causa que llevaba más de un año entre redes y despachos judiciales. Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, fue filmado este jueves al llegar a una sede del Ministerio Público Fiscal porteño por la denuncia del diputado nacional Esteban Paulón.

El referente del streaming libertario se presentó junto con Mariano Pérez ante la fiscal especializada en Investigaciones Complejas, Celsa Ramírez. Ambos se negaron a declarar y entregaron un escrito mediante el abogado que comparten. También pasaron por el registro de antecedentes penales y se les tomaron las huellas dactilares.

La fiscalía investiga amenazas, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva e incitación a la discriminación. Además, dispuso una prohibición recíproca de contacto físico y virtual entre Paulón y los denunciados en la causa.

El expediente nació de la denuncia del legislador socialista, quien denunció ser blanco de una campaña coordinada de hostigamiento. Según la presentación, cuentas de gran alcance y programas digitales lo vincularon con la pedofilia y el narcotráfico, y asociaron su orientación sexual y su defensa de la diversidad con el abuso infantil.

La investigación incorporó publicaciones atribuidas a Parisini. Entre ellas una respuesta de enero de 2024 con la frase “Vas a correr” y otro mensaje que sugirió supuestos vínculos de Paulón y la diputada Mónica Fein con el narcotráfico. La causa también analiza una emisión de La Misa, el ciclo de Carajo conducido por Parisini.

De acuerdo con la denuncia, durante esa transmisión se reiteraron acusaciones de pedofilia y se calificó como “abuso infantil” a las políticas de acompañamiento a las infancias trans en las que participó el legislador en Santa Fe. Paulón sostuvo ante la Justicia que la difusión masiva de esos mensajes le generó temor por su integridad física.

También están citados Alejandro Sarubbi Benítez, Pablo Sebastián Pazos y Nicolás Márquez. La Unidad de Cibercrimen reconstruyó publicaciones y respuestas de usuarios que pedían agresiones contra referentes de la comunidad LGBT.

Las imágenes de Parisini entrando al edificio se viralizaron con mensajes que aseguraban que podía quedar preso. La indagatoria no implica una condena ni una orden de detención: es el acto en el que la fiscalía comunica la acusación y ofrece al imputado la posibilidad de defenderse. Ahora deberá evaluar la prueba y definir los próximos pasos del expediente.