Alerta global: ¿puede exterminarnos la Inteligencia Artificial?

Desde el terror a una hecatombe nuclear que desató la Guerra Fría con el fin de la Segunda Guerra Mundial, no se vivía una alerta global semejante. “Puede exterminarnos la Inteligencia Artificial?” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana, que recoge el gran tema que atraviesa debates a todo nivel: científico, político y cotidiano.

Aunque el tema ya estaba instalado en la conversación, las recientes declaraciones de Jacob Coxon, que en estos días renunció un sueldo envidiable por entrenar modelos de inteligencia artificial en Anthropic, le sumaron gravedad al asunto. Porque trás el portazo, publicó en redes sociales su advertencia de que la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad en pocos años si no se hace algo. Y lo más grave es que los popes de las empresas del sector le dieron la razón.

Pablo Wahnon, periodista especializado en tecnología e innovación y speaker de IA regenerativa, desgrana en esta edición de NOTICIAS los verdaderos riesgos de este momento histórico en el que los seres humanos estamos en los umbrales de ser superados por las máquinas.

Wahnon, que dialogó con algunos de los mayores referentes, como Darío Amodei, de Anthropic, relata que la preocupación es real, porque los nuevos sistemas están adquiriendo capacidades difíciles de comprender y controlar. Mientras Estados Unidos y China compiten por el liderazgo, y empresas privadas avanzan en la carrera innovadora, crece el debate sobre cuánto y cómo avanzar. El temor más extremo es que las máquinas lleguen a mejorar sus propias capacidades sin intervención humana y que, llegado ese punto, resulte imposible detenerlas. La pregunta ya no es solo qué puede hacer la IA, sino hasta cuándo podremos controlarla.

Y también ofrecemos un fragmento del nuevo libro de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto sobre política y sociedad en la era de la IA.

Además, en la tapa de esta semana, el escándalo desatado al cierre de esta edición: la gran purga en Olivos: Milei echó a casi todos. Te contamos qué hay detrás de la “reorganización de personal” y la nueva seguridad en la Quinta Presidencial.

Y también el boom del jazz con nuevos clubes del género y la moda de vinilos. Y Los Tinelli, que vuelven al show de su vida privada en la segunda temporada de su reality.