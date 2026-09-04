La armada Brancaleone: el equipo de comunicación oficial

Ahora que Karina Milei tomó definitivamente las riendas de la administración del país, decidió también armar su propia tropa comunicacional para reencauzar la tan mentada batalla cultural o, lo que es lo mismo, instalar el relato oficial mileísta. Dispuesta a desplazar también de ese ámbito a su archienemigo Santiago Caputo, el asesor caído en desgracia, Karina Milei empoderó a una banda estrambótica, que te presentamos en la nueva edición de NOTICIAS titulada "La armada Brancaleone".

Así se llamaba una vieja comedia italiana de Mario Monicelli, estrenada en 1966 y protagonizada por Vittorio Gassman, que dejó instalada la expresión. Personajes raros, regidos por el disparate y la torpeza. La investigación de Juan Luis González cuenta quién es quién en la pandilla de Karina. Tienen orígenes muy distintos pero comparten una característica que para quien maneja la Casa Rosada es central: sumisión absoluta, una dependencia total hacia su figura y el rechazo generalizado que despiertan en el resto del espacio libertario.

También en la portada de esta semana, un fenómeno que recorre el mundo y ya tiene ecos en la Argentina: el uso indiscriminado del Ozempic, la droga que promete acceder a siluetas casi esqueléticas sin esfuerzo, muy lejos de su indicación original para la diabetes tipo 2. Analizamos los riesgos de usar esta droga para alcanzar un modelo estético que, lamentablemente, copa pasarelas y alfombras rojas.

por R.N.