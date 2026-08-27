El experimento temerario de Peter Thiel en la Argentina

¿Por qué el magnate de Silicon Valley Peter Thiel eligió a nuestro país para pasar buena parte de su vida itinerante? La revista NOTICIAS ya se ocupó hace unos meses de presentar en sociedad a este curioso personaje bajo el título "El padrino tecnoimperial de Milei". Ahora, mientras la Cámara de Diputados celebra una audiencia para intentar comprender la magnitud del desembarco del empresario, su relación con el Gobierno y el desarrollo de datacenters de inteligencia artificial, una profunda investigación de los periodistas Juan Luis González y Giselle Leclercq revela el alcance de sus objetivos en la Argentina. "El experimento temerario de Thiel en Argentina" es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

Thiel comparte con el Presidente argentino el libertarismo, y le suma el transhumanismo, el desprecio por la democracia, un sistema que ubica en las antípodas de la libertad, y por instituciones muy arraigadas en la sociedad argentina como las universidades y, por supuesto, el Estado en general. La investigación encuentra vinculaciones tan eclécticas como las que mantiene con los mormones y la CIA, y proyectos disruptivos como sus ciudades privadas futuristas y los apocalípticos refugios antinucleares. Y en un plano menos remoto, las inversiones en energía y minería que convierten al país en un territorio privilegiado para sus planes, y lo oportunas que resultan, a esos fines, muchas de las leyes que el oficialismo impulsa.

También en la portada de esta semana, la historia negra de Fernando Cerimedo. Detrás de la acusación de intento de femicidio: granjas de trolls, un rol clave en la causa ANDIS y campañas sucias.

Además, otro tema de la semana: el escándalo de los Stoessel, la fortuna de Tini atravesada por los negocios de familia. Y el boom del consumo asiático: productos, comida, series y bandas musicales.

por M.S.