La vicepresidenta es la primera en decir en voz alta lo que muchos en el círculo rojo piensan. Y tocó una fibra sensible. La de un Presidente que, en su último raid de reportajes concedidos a periodistas amigos, insiste en destacar las virtudes de la locura.

“La salud mental del Presidente: Villarruel cruzó la línea roja” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

Tras el tuit en el que Villarruel expresó preocupación por las "persecuciones imaginarias" de Milei, el conflicto dejó de ser exclusivamente político y puso en primer plano un tabú que dirigentes, empresarios y medios evitan abordar por temor a represalias. Mientras se especula con que ella avance como candidata presidencial para el 2027 desde un espacio aun incierto, el mileísmo se preocupa en neutralizar a una dirigente capaz de disputar el voto conservador y nacionalista. Una vez más, el experimento de una fórmula presidencial salió de la peor manera.

Además, en la tapa de esta semana, el escándalo de drogas y descontrol que involucró a uno de los miembros del poderoso clan sindical: el Moyano marginal. Crisis familiar, lejanía del peronismo y paria gremial.

También en la portada la polémica animal que enfrenta a refugios y criaderos. Y la moda culinaria del ritual omakase, la tendencia japonesa de confiar en el chef.