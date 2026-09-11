El blindaje a Scatturice, el amigo oficial

Ni bien el gobierno de Javier Milei empezó a consolidarse, desde NOTICIAS nos ocupamos de este empresario emergente del nuevo poder. Leonardo Scatturice pasó de los sótanos de los servicios de inteligencia a ser considerado el lobbista del Presidente argentino en los Estados Unidos. Y entretanto, amplificó su portfolio de negocios, como te lo contamos en la nueva edición de la revista, cuyo título es “El blindaje a Scatturice”. Es que el amigo oficial enfrenta situaciones judiciales misteriosamente allanadas, como el cierre de la causa de las valijas de Aeroparque, aquella carga que entró sin control proveniente de un avión suyo. Hace unos días, esa causa fue archivada por un juez que resultó promocionado a camarista. La investigación del periodista Rodis Recalt repasa las “ayuditas” que viene recibiendo Scatturice, cuya potestad sobre la aerolínea low cost Flybondi está atravesada por trampas muy convenientes. El empresario recibió permisos extendidos para que los aviones siguieran operando y aun hoy recibe una -paradójica- ayuda de ARCA. La nota también habla del rol que tiene en sus empresas el yerno de Daniel Hadad y un inesperado vínculo con Tini y Rodrigo De Paul, clientes vip para sus vuelos y a quienes también les derivó asesoría legal.

Otro tema de la semana que ocupa la tapa de esta edición de NOTICIAS es la incomodidad de empresarios como Eduardo Elsztain por el giro nacionalista de Milei en torno a Malvinas. Y otras dos notas vinculadas a la vida cotidiana: el cambio cultural que representa la visibilización del erotismo senior. Y la vuelta de las citas. Parece que los encuentros presenciales para conocer gente le están ganando la pulseada a las aplicaciones.