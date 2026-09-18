"Tata" Yofre salió a aclarar que sigue al frente de la Escuela de la SIDE

Juan Bautista “Tata” Yofre salió a desmentir las versiones que lo daban fuera de la Escuela Nacional de Inteligencia. Lo hizo en un mensaje dirigido a la periodista Silvia Mercado, después de que circulara que el politólogo Fabián Calle sería su reemplazante.

“Silvia Mercado, te volvés a equivocar”, escribió Yofre en X. Contó que mantuvo una larga conversación con el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, y que ambos coincidieron en preservar “la unidad del organismo para servir a nuestro presidente y al país”. Aunque no afirmó textualmente que continúa en el cargo, su respuesta buscó clausurar los rumores.

Las versiones surgieron junto con la reforma de la SIDE. El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para sus agentes, creó la Carrera de Inteligencia y estableció las bases del Cuerpo de Inteligencia de la Nación. En ese contexto, se informó que Yofre dejaría la escuela y que Calle había sido sondeado para sucederlo. El especialista en Defensa, sin embargo, no aceptó el ofrecimiento.

La disputa también fue leída en la interna oficialista. Expediente Político sostuvo que los hermanos Milei decidieron respaldar a Yofre para evitar que su salida fuera vista como un triunfo del asesor Santiago Caputo. Otras versiones negaron que hubiera recurrido a Karina Milei para conservar su lugar.

Yofre, de 79 años, llegó a la dirección de la Escuela Nacional de Inteligencia en julio de 2024, cuando Javier Milei disolvió la AFI y restituyó la SIDE. Su regreso tuvo peso histórico: había sido el primer jefe de los servicios de inteligencia de Carlos Menem.

Su paso por la cima fue breve. Asumió el 8 de julio de 1989 y dejó el cargo el 30 de enero de 1990: poco menos de siete meses. Lo reemplazó Hugo Anzorreguy, quien permanecería durante el menemismo. Yofre continuó en aquel gobierno como embajador en Panamá y Portugal.

Escritor, periodista y autor de libros sobre la violencia política de los años setenta, volvió al centro de la escena el 24 de marzo de 2024. Fue la figura principal del video difundido por la Casa Rosada bajo la consigna de la “Memoria Completa”, con el que el Gobierno propuso revisar el relato sobre la última dictadura.

En aquella producción también participaron el exintegrante de Montoneros Luis Labraña y María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola, asesinado por el ERP. Dos años después, Yofre reapareció para defender otro lugar cargado de simbolismo: la escuela que forma a los agentes de inteligencia. Según su aclaración, el “Tata” continúa al frente.