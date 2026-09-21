El marido de Patricia Bullrich en modo revelación teatral

El marido de Patricia Bullrich tiene una nueva carta de presentación. En su Instagram, donde se define como abogado, actor y periodista, el esposo de la senadora compartió un reel que lo anuncia como “Nuestra revelación teatral”. La publicación del 20 de septiembre pone su nombre en el primer plano: Guille Yanco. Esta vez, el protagonismo se juega sobre las tablas.

La obra es ¿Qué somos?, una comedia de enredos en el Teatro La Casona, en avenida Corrientes 1975. Comparte elenco con Juan Acosta, Silvio Klein y Rubi Montalvo. Su perfil viene acompañando la actividad con promociones: en agosto anunció su regreso al escenario y difundió una función para el día 15; en septiembre siguió publicando material del espectáculo.

La trama muestra a una pareja enamorada en la que la mujer propone casamiento. A partir de ahí, las complicaciones se multiplican. Yanco interpreta a un encargado que llega para hacer una reparación y termina metiéndose en los asuntos de los novios. Así describió su personaje en una entrevista con Radio Nacional, en febrero, cuando la puesta ya había reestrenado en Buenos Aires.

La dirección está a cargo de Acosta y la producción de Aldo Funes. El 8 de septiembre, el humorista pasó por Radio Continental para hablar de la comedia, otra señal de la continuidad de una propuesta que combina situaciones domésticas y malentendidos. Para Yanco, la apuesta es provocar risas y ofrecer al público un descanso de los problemas cotidianos.

El desembarco tiene historia. Según contó a TN Show en enero, desde joven quería actuar y dedicarse al periodismo, pero su padre le pidió que estudiara una carrera profesional. Se recibió de abogado, ejerció y también trabajó como mediador. La invitación de Acosta y Klein le permitió darle más espacio a aquella vocación.

Tampoco es su primera experiencia actoral. En 2013 integró El Evento, con dirección de Luz Palazón y texto de Julio Chávez, en Código Montesco. Sobre la reacción de su esposa a esta etapa, fue escueto: “Patricia está muy contenta”, dijo.

¿La etiqueta de revelación viene con una nominación? El reel no identifica un premio, una categoría ni una entidad que lo haya distinguido. Su nombre tampoco aparece en la lista de candidatos a los ACE difundida el 16 de septiembre. Hasta ahora, no hay una nominación formal verificada.

El rótulo funciona, entonces, como una presentación promocional. Entre videos y escenas de la comedia, Yanco muestra una faceta propia: la del actor que busca hacerse un lugar en la cartelera porteña.