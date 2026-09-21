El rock con leones que subió Milei contra los "periodistas de mierda"

La agresión ahora tiene banda sonora. Javier Milei reposteó en sus historias de Instagram un video hecho con inteligencia artificial en el que una banda de leones toca rock y canta insultos contra el periodismo. La escena combina el animal que utiliza como emblema con una letra que convierte la descalificación en estribillo. Un león con chaleco negro y micrófono encarna esa furia oficial.

“Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo. Son basuras repugnantes”, dice la canción. La captura difundida en X muestra la historia de la cuenta presidencial y, dentro del clip, una publicación del propio mandatario con ese mensaje. El agravio circula así entre plataformas: del texto al videoclip y de allí a una nueva audiencia.

El recurso tecnológico actualiza una hostilidad conocida. En mayo de 2025, Milei ya repetía la consigna “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, también condensada en la sigla NOLSAP. La frase coloca a toda una profesión bajo sospecha y hace del rechazo una contraseña compartida con sus seguidores.

La intensidad tiene números. Según el informe de ADEPA presentado en septiembre, entre el 17 y el 23 de agosto la cuenta del Presidente republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. La entidad advirtió que los ataques sistemáticos generan un efecto contagio sobre el resto de la sociedad.

Ese despliegue se inscribe en una actividad digital desbordante. Noticias Argentinas informó el 30 de agosto que Milei había registrado más de 350 publicaciones en X durante los siete días anteriores, con ataques a periodistas, economistas y opositores. El teléfono funciona como una tribuna permanente desde la que el jefe de Estado selecciona enemigos y amplifica a quienes los cuestionan.

Pero publicar más no garantiza mayor llegada. Infobae recogió un informe de Ad Hoc que detectó una caída del 70% en las menciones a Milei frente a febrero de 2025, el mes del caso $Libra. Desde el oficialismo atribuyeron parte del menor rendimiento al exceso de citas y republicaciones.

En ese circuito, los leones agregan una envoltura de entretenimiento al mismo mensaje de desprecio. La inteligencia artificial aporta la imagen y el rock, el ritmo; la decisión política consiste en compartirlo desde la cuenta presidencial. El insulto deja de ser sólo una frase de furia: se vuelve una pieza para mirar, repetir y hacer circular.