Mercedes Morán: “Está bueno seguir tirando por el piso prejuicios y limitaciones”

Mercedes Morán está transitando una temporada magnífica a nivel laboral. Hace unos meses se publicó su primera novela, “Madre mía”. La noche de la presentación hubo lecturas a cargo de su hija Mey Scápola, de colegas y amistades como Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi, con la coordinación y presentación de Manuela Martínez, también hija de Mercedes.

Este mes, luego de exhibirse en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Netflix estrena “Mis muertos tristes”, miniserie de cuatro capítulos dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín. En esta propuesta basada en cuentos de Mariana Enríquez, Morán protagoniza y comparte elenco con Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.

El reciente arribo a Prime Video de la película “Barreda”, en la que Mercedes Morán encarna a Elena Arreche, la mujer asesinada por su propio yerno junto a su hija y a sus dos nietas, posibilita el encuentro de esta actriz extraordinaria con NOTICIAS.

Noticias: Hay mucho material de archivo sobre Barreda, pero no tanto de sus víctimas. ¿Cómo encaraste la preparación de tu personaje?

Mercedes Morán: Totalmente, es tal como decís. Ante todo lo construí con la responsabilidad de ponerle voz a alguien que además de ser víctima, nunca pudo contar su historia. Charlamos mucho con la directora sabiendo que si bien la película está inspirada en un caso real no deja de ser una ficción, así que nos tomamos algunas libertades, pero también tratamos de ser fieles a la información que nos llegaba. Había un poco de data sobre esta mujer, se sabe que era una persona de carácter, no era alguien apocada, nos detuvimos en cómo se vinculaba con su hija y con sus nietas, cuál era el vínculo que tenía con su yerno y cuáles eran los temas que los llevaron a convivir a todos bajo el mismo techo. Porque no es tan habitual que un hombre viva con la suegra y tenga su consultorio en la casa, tampoco pertenecían a una clase social que no les hubiera permitido un poco más de independencia, entonces fue interesante averiguar un poco los motivos que los llevaron a vivir así.

Noticias: En los noventa, cuando ocurrieron los femicidios, Barreda tenía mucho apoyo popular, se hacían chistes y el tratamiento mediático era bastante sensacionalista. ¿Sentís que cambió todo eso?

Morán: Cambió por supuesto, para mi gusto personal no lo suficiente, pero evolucionamos. De hecho, en esa época la figura del femicidio no existía, todavía estábamos con el tema del crimen pasional, yo creo que la película tiene un punto de vista con una perspectiva de género que revela un poco eso. Muestra cómo gran parte de la gente consideraba más víctima al asesino que a las mujeres que mató, todavía era una sociedad muy machista, lo cual se reflejaba también en el tratamiento periodístico y en la opinión pública. Si bien eso ha cambiado, creo que algunas personas aún siguen pensando que para un hombre estar con cuatro mujeres es un castigo.

Noticias: ¿El hecho de que la película esté dirigida por una mujer, Daniela Goggi, influye positivamente en todo esto que estamos hablando?

Morán: Sí, es fundamental. No solo por ser mujer, sino porque tiene una perspectiva de género para mirar la historia, ese fue el mayor motivo por el que me interesó participar. Si bien el caso policial es muy atractivo, la mirada sobre los hechos me parecía fundamental, porque sino tal vez podría haber sido un documental. La visión de Daniela y las decisiones que tomó como directora hicieron la diferencia. Todos teníamos muy claro cuál era la historia que queríamos contar y qué queríamos revelar.

Noticias: La escena de los asesinatos es terrible. ¿Qué sentiste al actuarla?

Morán: Esa escena es impresionante, cuando tuve la oportunidad de ver la película constaté que realmente es muy fuerte. Mientras lo estás actuando no te das cuenta, no podés dimensionar la magnitud de lo que están filmando, esa mirada de la directora a través de la cámara logró que me impactara mucho. Ese es otro de los grandes aciertos de la película, hablamos de una historia que todos conocemos y sabemos cómo va a terminar, sin embargo la dirección le imprime un manejo del suspenso que te intriga seguir como fueron los hechos.

Noticias: Al momento de su asesinato, Elena Arreche tiene 84 años. ¿En algún momento tuviste dudas en aceptar hacer un personaje de esa edad?

Morán: La verdad que no, en los últimos personajes que hice he caracterizado a mujeres más grandes que yo, lo cual me encanta. Primero porque me dejo de ocupar de cómo se me ve, y después porque el contraste me favorece (Se ríe). Sinceramente, siempre lo digo, yo aprendo mucho de los personajes que hago, son una escuela para mí por más diferentes que sean. Estar dentro de la piel de alguien que mira con otros ojos y tener la posibilidad de ver cómo puede percibir el mundo una persona con más años que yo, para mí es importante.

Noticias: Tu personaje es suegra porque es madre, sumado a la salida de tu libro, “Madre mía”, está siendo un año muy especial con el tema de la maternidad. Recordé que Rita Cortese y vos encarnaron en su momento a Doña Tota en “Sueño bendito”. ¿Desde la fantasía de la ficción imaginaste cómo hubiera sido tener un hijo varón?

Morán: Sí, imaginate que siendo madre de tres mujeres siempre me quedó eso por descubrir. Me pregunto cómo hubiera sido y observo mucho a amigas que tienen hijos varones porque pienso, qué distinto es el vínculo madre hija al de madre hijo, ¿no? Pero bueno, en la vida ser suegra es un rol que me encanta, me gusta mucho, disfruto un montón de mis yernos, son una especie de hijos varones que nunca tuve. Establezco buenos vínculos con ellos y además me hace gracia esta idea de terminar con el folclore absurdo de la suegra que es una bruja. Creo que eso proviene un poco de los cuentos, son estereotipos que se han creado y que en este caso de Barreda no fueron menores. Cuando se justificaba lo injustificable se decía: “¿Quién no quiso matar a su suegra”? Los millones de cuentos y de chistes horribles que hay al respecto es impresionante, en la vida me gusta tratar de romper ese mito.

Noticias: Y hablando de roles, vos tenés cuatro nietos, tres mujeres y un varoncito de distintas edades. ¿Necesitás estar muy actualizada?

Morán: ¡Sí, muy! (Se ríe) Igual por más que uno se esmere, creo que siempre quedamos un poco rezagados respecto de los hijos y de los nietos. Ni te explico lo divertido que es para mí correrme del lugar de: “Yo te voy a enseñar cómo son las cosas” y ponerme al revés, intercambiar roles, decirles: “Enseñame vos”. Tengo unos planazos impresionantes con ellos, sobre todo con los más grandes, donde ya hemos atravesado la época de juegos que todavía persiste con los más chicos. Con los mayores empezamos a compartir música, artistas, películas, libros, todas esas cosas que vamos intercambiando y que me nutren muchísimo. Yo les pido que me cuenten sobre la música que les gusta y me la hacen escuchar, les entusiasma y tenemos un lindo vínculo en ese sentido.

Noticias: Estuviste en un par de películas de Lucrecia Martel, una de ellas es “La niña santa” y también protagonizaste la serie “El Reino”. ¿Cómo te llevás con el tema de la religión?

Morán: Yo fui una niña muy religiosa, mi madre era una mujer muy católica, muy creyente, así que toda mi primera infancia estuve imbuida de eso. Después a medida que crecí fui forjando mis propias ideas, he pasado a lo largo de mi vida por distintas corrientes místicas y en este momento me asumo como una persona que cree en la posibilidad de que exista otra cosa. No estoy identificada con ninguna religión en especial, pero soy bastante mística, en el sentido de que creo en el espíritu, para mí hay algo más trascendente que el cuerpo. Tengo la ilusión de que cuando terminemos con este ciclo de vida y pasemos a otra pueda encontrarme con todos mis muertos queridos.

Noticias: La última. Estuviste en “Betibú” y en “Iosi, el espía arrepentido”, en ambas ocasiones tus personajes ejercían la labor periodística. ¿Eso te ha permitido entender un poco mejor al periodismo?

Morán: Sí, por supuesto. Desde ya interpretar periodistas me mete en ese universo y también conecto desde el lado de mi trayectoria, que está tan ligada al periodismo desde la difusión de mi trabajo. He establecido un vínculo con el periodismo en el que me siento feliz, cercana, respetada, hasta te diría que por momentos querida. He sido muy bien tratada y me parece que tanto ustedes como yo hemos hecho las cosas bastante bien.

Noticias: No tenés prejuicios, entendés el oficio, la otra vez te vi en “Intrusos”, por ejemplo

Morán: Creo que fue la primera vez en mi larga trayectoria que decidí ir a ese tipo de programas, me venían invitando desde hacía muchísimo pero ahora sentí internamente que ya podía hacerlo, que no corría ningún riesgo en sentarme a charlar, así que me animé y fui muy bien recibida. Está bueno seguir tirando por el piso prejuicios y limitaciones.