Final abrupto: por qué Disney discontinuó el reality argentino “Popstars”

El regreso de Popstars duró unas semanas en Disney Channel. La señal infantil retiró el reality musical de su grilla sin aviso público ni explicación oficial, una decisión que alimentó versiones sobre su desempeño y causó dudas. Sin embargo, el programa no fue cancelado: continúa por Telefe y sus episodios siguen disponibles en Disney+.

La nueva edición había debutado el 24 de agosto, 25 años después del ciclo que formó a Bandana y luego a Mambrú. Con Nico Vázquez en la conducción, el proyecto nació con una estrategia multiplataforma: Telefe emitía las galas principales, Disney+ las ofrecía en simultáneo y sumaba material exclusivo, mientras Disney Channel repetía cada episodio 24 horas después.

Esa tercera ventana se cerró de manera abrupta. La última emisión en Disney Channel fue el 5 de septiembre. Desde el miércoles 9, los horarios reservados para Popstars volvieron a ser ocupados por las series y películas habituales de la señal. La modificación llegó menos de un mes después del estreno y sin un comunicado de la compañía.

La versión que más circuló atribuyó la baja a un rendimiento de audiencia inferior al esperado. El periodista Nacho Rodríguez aseguró en redes sociales que los números habían sido demasiado bajos para sostener el espacio. No obstante, Disney no difundió mediciones ni confirmó que el rating fuera la causa. También surgieron especulaciones sobre derechos de emisión y sobre el contenido de uno de los capítulos, pero ninguna fue respaldada oficialmente.

En medio de la incertidumbre, Vázquez salió a responder las consultas que recibía. “Nosotros seguimos grabando y cada vez más cerca de encontrar a la banda”, afirmó en Instagram. El conductor anticipó “una etapa hermosa”, destacó el crecimiento de las participantes y agradeció el acompañamiento del público.

Vázquez también aclaró otro cambio que había generado inquietud: una emisión de Telefe tuvo menos contenido por el partido entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores. “Cuando hay partido pasa esto”, explicó, antes de recordar que el episodio completo podía verse en Disney+.

El certamen mantiene así su recorrido principal. El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor Charlie García continúa evaluando a las aspirantes, con Martín Cirio como coach espiritual. El objetivo sigue siendo formar una nueva banda pop femenina, mientras Mucho más Popstars, conducido por Sofi Gonet, amplía la experiencia con ensayos, convivencia y escenas detrás de cámara.