Los famosos y la moda viral de subir sus fotos con look 80

Las redes sociales volvieron a viajar en el tiempo. Esta vez, la inteligencia artificial puso de moda los años 80 y distintas figuras argentinas se sumaron a un desafío que consiste en generar imágenes propias con la estética característica de aquella década: peinados voluminosos, hombreras, jean nevado, colores flúo y accesorios extravagantes.

Entre quienes se prendieron al fenómeno aparecen Bárbara Lombardo, Evangelina Anderson, Claudio “Chiqui” Tapia, Marcelo Tinelli, Soledad Silveyra, Ángel de Brito y Araceli González, que compartieron en sus redes distintas versiones retro creadas con ayuda de la IA.

Soledad Silveyra fue una de las que abrazó la propuesta con mayor entusiasmo. La actriz apareció con rulos dorados y una campera de jean y acompañó la imagen con “Girls Just Want to Have Fun”, el clásico de Cyndi Lauper que se convirtió en uno de los himnos musicales de aquellos años.

Marcelo Tinelli, por su parte, fue recreado frente al emblemático logo de MTV, con un saco turquesa de grandes hombreras, remera estampada, jean nevado y reloj digital. Una composición que reunió varios de los lugares comunes de la moda masculina ochentosa.

Otra transformación llamativa fue la de Ángel de Brito, que apareció con un mullet rubio, camisa de estampado abstracto, riñonera rosa y un radiograbador bajo el brazo. Araceli González también apeló a uno de los símbolos de la época: el cabello batido y los grandes accesorios geométricos.

Evangelina Anderson llevó el desafío hacia el costado más glamoroso de los 80, con una melena rubia de gran volumen, maquillaje intenso en fucsia y violeta, grandes aros flúo y una campera de jean nevado.

La tendencia trascendió además el mundo estrictamente artístico. Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, también se prestó al juego y mostró su propia reinterpretación ochentosa. Lo mismo hizo Bárbara Lombardo, sumándose a una cadena de publicaciones que durante las últimas horas se multiplicó entre las figuras argentinas.

El atractivo del desafío está en la combinación de nostalgia, humor e inteligencia artificial. Las imágenes no recuperan necesariamente cómo lucían realmente sus protagonistas cuatro décadas atrás, sino que juegan a imaginar una versión alternativa cargada de los clichés visuales de aquellos años.

Hombreras gigantes, neón, rulos y denim mediante, los 80 encontraron así una nueva vida en las redes sociales, esta vez reconstruidos por algoritmos y protagonizados por algunas de las caras más conocidas de la Argentina.