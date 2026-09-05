Florencia Andersen: “Este año se perdió la esencia de lo que es la F1, pero no por eso voy a dejar de ver las carreras”

Nacida en el seno de una familia de sangre danesa radicada en la ciudad de La Plata, Florencia Andersen se convirtió en 2023 una de las jóvenes voces de la Fórmula 1 en Argentina. Desde entonces, trabaja en Fox Sports junto a Adrián Puente tanto en las transmisiones de los Grandes Premios de la “Máxima” —donde también participa el periodista Andrés Agulla— como en el programa “Telemétrico”. A lo que luego, con el “boom” Franco Colapinto, sumó salidas en FM Urbana Play los fines de semana de carrera. La suya es una historia que combina pasión, talento y una cuota de suerte que con poco más de 20 años le cambió la vida.

Noticias: Es hija de un papá fan de Ayrton Senna y nieta de un abuelo piloto amateur de moto. ¿Viene todo de ahí?

Florencia Andersen: Sí, es algo de familia. Mi abuelo falleció cuando yo tenía seis o siete años, pero recuerdo que le gustaban mucho las motos y los autos; y mi papa heredó algo de eso, porque es técnico mecánico, amante de la F1 y un fan de Ayrton Senna que colecciona objetos del astro brasileño: el casco verde y amarillo a escala, el Lotus negro y dorado, la gorrita azul… Pero lo que más me llamó la atención de mi viejo fue que cada vez que me hablaba de Senna, se le ponían los ojos llorosos. Lo que hizo que comenzara a preguntarme quién había sido ese piloto como para que mi papá se pusiera así. Ahí empecé a ver las carreras con él y a preguntarle por términos como “pit stop”, “undercut” y “downforce”.

Noticias: ¿A qué edad fue eso?

Andersen: De chiquita tengo recuerdos de Ferrari, la marca con más historia y más icónica de la categoría, que para mí eran “los autos rojos”. Pero mi pasión empezó más o menos a los 12 años, cuando en 2014 empezó el dominio de Mercedes, con Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que a mí me gustaba mucho y que dos años después venció a un Hamilton ya consagrado. Ahí comencé a entender más lo que veía por TV y a investigar sobre el tema.

Noticias: Y nueve años después se le dio lo de Fox Sports.

Andersen: Sí, pero para mí, durante bastante tiempo, la F1 fue sólo un hobby; ni ahí lo veía como una profesión. De hecho, cuando terminé el secundario quería ser abogada y empecé a estudiar Derecho. Cursé hasta tercer año.

Noticias: ¿Y por qué cambió de planes?

Andersen: En pandemia, con más tiempo para consumir F1 por la tele y las redes sociales, hubo un quiebre y en 2021 decidí comenzar Periodismo Deportivo, que por ser una carrera corta, me permitía seguir con Derecho. Y me gustó tanto que a inicios de 2023, le escribí por privado a Adrián Puente, que para mi sorpresa, me contestó al día siguiente, diciendo que quería conocerme.

Noticias: En ese mensaje le dijo que a las transmisiones le faltaban una voz femenina o algo así. ¿no?

Andersen: Sí, lo que más allá de mi caradurez, era cierto. Porque a diferencia de otros deportes, en esa época todavía no había ninguna periodista mujer en las transmisiones de F1. Igual, cuando Adrián me respondió, sentí una vergüenza…Si ni me había recibido, todavía me faltaba un año.

Noticias: Pero en ese momento, usted ya hablaba de F1 en sus redes sociales. Eso seguramente fue su carta de presentación.

Andersen: Sí, Adrián me dijo que había visto mi perfil. Allí, yo hacía videos de un minuto o un minuto y medio, donde explicaba conceptos básicos sobre la categoría, por qué pasó tal o cual cosa en la carrera o por qué se tomó tal o cual decisión. El crecimiento fue lento, pero a la gente le fue gustando lo que hacía y empezó a interactuar.

Noticias: ¿Cómo fue esa primera reunión?

Andersen: Eso fue cuando justo se dividían las transmisiones entre Fox Sports y Disney Plus, y estaban buscando gente.

Noticias: Llegó al lugar indicado en el momento justo.

Andersen: Sí, totalmente. Cuando mandé ese mensaje ni me imaginé todo lo que vendría después.

Noticias: Volvamos a esa reunión.

Andersen: Adrián me dijo: “Yo estoy buscando a alguien para formar”, y yo salí saltando en una pata. Tanto que mi papá, que me había acompañado hasta allí, me dijo: “¡Pará, tranquila! Quizás entrevistan a más personas y puede ser sí como no”. Después tuve una reunión con gente de Fox y al mes me llamaron para avisarme que iba a empezar de a poco, con las prácticas libres de los viernes. Arranqué traduciendo al aire las radios de los pilotos con sus equipos, en el Gran Premio de Azerbaiyán, que en esa temporada fue la cuarta fecha. Aunque por pedido de Adrián terminé quedándome todo el fin de semana.

Noticias: Aparte de su inglés para traducir las radios, ¿cuál es su fuerte?

Andersen: Yo miro mucho las estadísticas, piloto por piloto. No sólo quiénes ganaron las carreras del año anterior, sino buscar datos puntuales sobre cada uno que aporten a la transmisión. Creo que eso es lo que mejor se me da.

Noticias: Hoy, con tanta información disponible, las transmisiones cambiaron mucho. De todo eso, ¿qué fue lo que más le sorprendió?

Andersen: Sí, la información es muchísima. A nosotros, la categoría nos manda para cada Gran Premio un documento de más de 50 páginas con data muy específica. Yo siempre supe que la F1 era un deporte que a nivel tecnología, telemetría incluida, era mucho más complejo que otras disciplinas, pero eso me sorprendió. Al principio, me preguntaba qué hacer con todo eso, porque creía que debía saber de todo. Hasta que aprendí a quedarme con lo más importante.

Noticias: Hoy, cuatro años después, ¿a cuántos Grandes Premios viajó?

Andersen: El primero fue México de 2024, ya con Franco Colapinto en la categoría. Después fui a Imola, Barcelona, Mónaco, Zandvoort, Monza, Miami y Silverstone. Fue muy enriquecedor, porque no es lo mismo lo que uno puede hacer desde allá que desde acá.

Noticias: ¿A cuántas personalidades entrevistó?

Andersen: Mano a mano, tuve con Franco, Charles Leclerc, Fred Vasseur, el director de Ferrari, y Flavio Briatore.

Noticias: ¿Alguno le significó un mayor desafío?

Andersen: Sin duda, Briatore, porque es un personaje con una mochila de cosas vinculadas a la F1 muy polémicas. Uno lo ve y es como estar con la mafia italiana (risas). No es fácil enfrentar a una figura así. Aparte, uno no sabe de qué humor está, si tendrá ganas de hablar o si va a contestar con monosílabos.

Noticias: ¿Y cómo hizo?

Andersen: Lo dejé hablar. Incluso cuando hacía pausas, sin volver a preguntarle inmediatamente otra cosa, lo que hizo que varias veces me dijera: “Y te digo más…”. Esa entrevista fue en Miami, donde le pregunté sobre lo que se decía de Franco —que venía de un 2025 muy difícil y de un inicio de 2026 no tan bueno— y me respondió: “Yo lo puse ahí y él acá demostró en pista que se merece estar donde está”. Ahí, pensé: “Listo, ya está, cumplí con mi trabajo”.

Noticias: Colapinto fue confirmado hace días por Alpine para 2027, pero a lo largo del año Briatore lo maltrató bastante…

Andersen: Yo creo que hay que tomarlo como de quien viene y me parece que Franco lo sabe. Y no sólo fue Briatore: Steve Nielsen, el jefe equipo, en varias carreras ni lo nombró. Igual, Franco sabe rendir bajo presión porque ha forjado su personalidad ante la adversidad. No es lo mismo ser un piloto europeo, que si te va mal, te volvés a tu casa y tu mamá te prepare unos fideos, que volverte solo y prepararte un arroz en la pava eléctrica.

Noticias: ¿Qué balance hace del 2026 de Colapinto?

Andersen: Franco es digno merecedor de esta renovación. En Miami y Canadá, con las actualizaciones que llevó Alpine, tuvo sus mejores resultados en F1. Además, es uno de los mejores largadores y puntuó en seis de los 12 Grandes Premios disputados.

Noticias: Ha dicho ser fan de Max Verstappen. ¿Cómo maneja eso en el trabajo?

Andersen: Pasa que soy fan de él desde antes de entrar a Fox; y también lo soy desde mucho antes de que Max fuera campeón, porque vi que tenía algo más. Él es un apasionado de lo que hace, vive por y para correr. Y creo que mientras uno no pierda la objetividad durante la transmisión, no está mal decir que te gusta un piloto. Sobre todo, con consagrados como Verstappen, Hamilton y Fernando Alonso.

Noticias: Los nuevos motores, con un 50% de potencia térmica y un 50% de origen eléctrico, trajeron mucha polémica. ¿Qué opina?

Andersen: Este año se perdió la esencia de lo que es la F1. No comparto que se levante el pie del acelerador para tomar curvas que son a fondo, pero no por eso voy a dejar de ver las carreras, trato de disfrutarlas igual. Ya se han tomado algunas medidas para empezar a revertir eso y quizás algún día se vuelva a los V8, con su recordado sonido y potencia.

Noticias: ¿Qué le dice su papá ahora que no ven juntos las carreras?

Andersen: Papá está chocho, súper orgulloso. Siempre me apoyó en esto, nunca me dijo: “no dejes Derecho”. Siempre me dijo que estudiara, no importa qué.

Noticias: ¿Y su mamá?

Andersen: Mamá es psicóloga y no le interesa el automovilismo deportivo, pero también disfruta del lugar que ocupo.

Noticias: En un ambiente mayormente masculino, ¿se encontró con muchos prejuicios por ser mujer?

Andersen: El comentario desubicado, el “andá a lavar los platos”, siempre está, pero nunca fue masivo ni me abrumó. Siempre fue más lo positivo.

Sergio Núñez / X: @sergei_nunez

por Sergio Núñez