Lali Espósito habló de su famosa foto con Tini Stoessel: “Estábamos borrachas”

Lali Espósito terminó con uno de los misterios más comentados por los seguidores del pop argentino. Durante una entrevista en el streaming de Martín Cirio, recordó la fotografía que compartió con Tini Stoessel en Madrid y negó que aquella noche hubieran estado grabando una colaboración secreta. La explicación fue mucho menos calculada: “Estábamos re borrachas disfrutando de una noche con amigos”.

La imagen apareció en marzo de 2022, cuando Lali saludó a Tini por su cumpleaños. Las dos posaban juntas y detrás se veía un estudio de grabación. Esa escenografía bastó para que los fandoms imaginaran una canción en proceso, un videoclip o una alianza entre dos figuras de su generación.

Cuatro años después, Lali reconstruyó el episodio. Tini estaba en Madrid, le escribió y ella la invitó a la casa de un amigo. Aunque se habían cruzado, casi no habían compartido tiempo. La reunión fue social: tomaron, conversaron y decidieron sacarse una foto porque sabían que verlas juntas resultaría divertido.

El estudio pertenecía a la casa y no a una sesión organizada para ellas. Ese detalle confundió a quienes vieron la imagen como pista de un lanzamiento. No grabaron nada aquella noche ni dejaron una canción inconclusa. La frase sobre el alcohol fue una respuesta humorística a una teoría que sobrevivió durante años.

La aclaración también despejó versiones de rivalidad entre las dos referentes del pop. Espósito reconoció que no mantienen una amistad cotidiana ni se ven con frecuencia, pero aseguró que existe cariño, respeto y buena predisposición. No hubo rivalidad personal alguna entre ambas.

El proyecto conjunto no es sólo una fantasía de los fanáticos. Lali confirmó que se enviaron canciones y demos. En una oportunidad le acercó un tema a Tini, pero su colega no se sintió representada. Lejos de tomarlo como algo personal, explicó que es habitual que un artista no encuentre su lugar en una canción.

Cirio comparó la espera con la colaboración que nunca hicieron Britney Spears y Christina Aguilera. Lali rechazó ese destino: quiere cantar con Tini y cree que el deseo es compartido. El obstáculo no sería un conflicto, sino coincidir en el tema y el momento adecuados.