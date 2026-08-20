La intervención estética de la esposa del defensor nac & pop de la Selección, "Licha" Martínez

Mientras Lisandro “Licha” Martínez consolidaba un perfil público marcado por sus pronunciamientos sobre Malvinas y la defensa de las tierras argentinas, su esposa, Muri López Benítez, llamó la atención por otro motivo: mostró en las redes sociales el resultado de una reciente intervención estética.

La influencer y bailarina aprovechó sus vacaciones familiares en la Argentina para realizarse un retoque facial. Las imágenes del procedimiento fueron difundidas por el médico Guido Chimenti, quien se presenta en Instagram como especialista en armonización facial, rellenos y aplicación de bótox.

“¡Gracias por elegirme, Muri López Benítez!”, escribió el profesional junto a fotografías y videos del encuentro. Ella le respondió públicamente: “Un genio, Gui. Gracias por tu profesionalismo y tu buena onda también”.

Ni López Benítez ni el médico precisaron qué tratamiento le realizaron. Sin embargo, entre sus seguidores, buena parte de los comentarios se concentró en el cambio de volumen y definición de sus labios. La falta de detalles técnicos dejó abierta la discusión sobre el alcance de la intervención.

Oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, Muri mantiene una relación con Martínez desde hace más de una década. La pareja vive habitualmente en Manchester, donde el defensor juega para el United, y tiene una hija llamada Aurora. En cada regreso al país, ella suele reencontrarse con su ciudad natal y con el carnaval local, del que participa desde hace años.

El episodio se produjo luego de que “Licha” trascendiera las fronteras del fútbol por sus gestos nac & pop. Después de la victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, fue uno de los integrantes de la Selección que desplegaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

Semanas más tarde, el defensor también fijó posición frente al proyecto oficial que buscaba modificar el régimen de extranjerización de tierras. En la previa de la marcha convocada contra la iniciativa, compartió un video con paisajes del país y sentenció: “¡Las tierras argentinas no se venden!”.

Entre las causas nacionales impulsadas por Martínez y la exposición cotidiana de su familia, la nueva imagen de Muri volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación pública, esta vez lejos de las canchas y del debate político.