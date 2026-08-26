La pelea tuitera entre Ángel de Brito y Migue Granados

Ángel de Brito y Migue Granados trasladaron a X una diferencia nacida de un rumor empresarial. En Ángel Responde, su ciclo de Bondi Live, el conductor de LAM habló sobre una supuesta venta de la participación de Granados en OLGA. La versión no estaba confirmada y el protagonista la había negado.

De Brito presentó el dato como un trascendido y contó que había consultado en privado a Granados, quien respondió que no vendió su parte. Sin embargo, siguió con la hipótesis: dijo que la operación habría sido por una cifra importante y que Migue continuaría en el canal, aunque sin un programa diario porque estaría cansado.

Ese movimiento —exponer la negativa y mantener el rumor— encendió la respuesta. Granados compartió el recorte y escribió: “El tipo pregunta en privado. Le contás que no y cuenta que sí”. Para él, la aclaración inicial no compensaba que la versión siguiera circulando.

De Brito replicó con una chicana personal: le recomendó escuchar mejor y lo llamó “streamer de cristal”. Granados respondió con humor: “¿Vos me estás mandando a drogar, Ángel?”. Allí terminó, al menos públicamente, el intercambio.

Detrás de los posteos hay dos discusiones. La primera es societaria: hasta el cierre no existía confirmación pública de que Granados hubiera vendido su participación en OLGA. Su negativa es la única respuesta directa conocida. Presentar una versión como rumor expresa cautela, pero no la convierte en información comprobada cuando la persona involucrada la desmiente.

La segunda involucra la programación. De Brito contó que Verónica Lozano y Leo Montero recibieron propuestas para conducir una franja, aunque no prosperaron. Otras versiones indicaron que Granados evaluaría dejar la conducción diaria en diciembre sin desvincularse. Ninguno de esos movimientos acredita una venta.

El cruce tampoco nació de cero. Meses atrás, después de que Granados evitara una nota de América, De Brito lo había llamado “llorón”, ubicó a los streamers en una generación de cristal y afirmó que Nico Occhiato le llevaba amplia ventaja. La relación ya acumulaba reproches entre televisión y plataformas.

La pelea fue breve, pero expuso un problema habitual del espectáculo: un desmentido puede convivir con el trascendido que intenta frenar. Granados cuestionó esa lógica; De Brito sostuvo que había aclarado el carácter no confirmado del dato. La discusión sobre OLGA quedó desplazada por el agravio personal. Por ahora hay chicanas, antecedentes y rumores. Una venta comprobada, no.