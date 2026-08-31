La pelea entre Wanda Nara y Maxi López por supuestas infidelidades en Rusia

Una anécdota de Maxi López en PH, Podemos Hablar desencadenó un nuevo enfrentamiento con Wanda Nara. El exfutbolista recordó las particulares fiestas a las que asistió durante su estadía en Rusia, pero la conductora interpretó su relato como la confesión tardía de una infidelidad. Él lo negó y sostuvo que esos episodios ocurrieron antes de que comenzaran su relación.

Todo empezó cuando Andy Kusnetzoff le preguntó por sus años en Moscú. López contó que tenía un amigo dedicado a organizar eventos y que, gracias a él, conoció fiestas clandestinas en las que “pasaba de todo”. Habló de dominadoras, juegos de roles, látigos y prácticas destinadas tanto a hombres como a mujeres.

También recordó un encuentro con una participante que lo golpeó con fuerza, además de morderlo y arañarlo. Según explicó, la situación terminó cuando decidió ponerle un límite. En ningún momento del programa afirmó expresamente que estuviera casado o en pareja con Nara cuando ocurrieron esos hechos.

Wanda, sin embargo, hizo otra lectura. El domingo por la mañana publicó una serie de historias en Instagram y aseguró que recién entonces se enteraba de las experiencias de su exmarido. Le recordó que había llegado a Rusia estando casado con ella y afirmó que esos episodios no figuraban en el recuento de las traiciones que atravesaron durante su relación.

“Cuando te cruce, te cacheteo yo”, escribió con ironía. Después transformó el episodio en una advertencia para otras mujeres: les recomendó trabajar, construir una vida propia y no depender económicamente de sus parejas. También recordó que en aquella época cuidaba a sus tres hijos pequeños, estaba embarazada y vivía lejos de la Argentina.

La respuesta de López llegó pocas horas después. “El pasado no se puede reescribir según el momento”, comenzó. Luego se dirigió a Wanda por su segundo nombre, Solange, y sostuvo que las fiestas relatadas habían ocurrido antes de conocerla, cuando ella todavía no formaba parte de su vida y mucho menos era su esposa.

El exdelantero evitó profundizar en cuestiones íntimas por respeto a sus hijos y aseguró que cada episodio tiene una fecha precisa. También deslizó una referencia a Mauro Icardi: recordó que, cuando inició su relación con Wanda y aparecieron publicaciones sobre su pareja anterior, ambos atravesaron juntos esa situación. Su mensaje terminó con una definición: eligió seguir adelante y no entrar en provocaciones.

Lejos de cerrar el intercambio, Wanda volvió a responder. Esta vez publicó una consulta realizada a un chatbot bajo la frase “La inteligencia artificial no miente”. La pregunta elegida fue: “¿Cómo se hace para trabajar con un ex que no para de recordar el pasado?”.

Esa fue la última réplica pública del cruce. El punto central continúa sin resolverse: ella ubica las experiencias durante el matrimonio y las considera infidelidades que desconocía; él asegura que sucedieron antes de conocerse. Por ahora, ninguno aportó elementos que permitan comprobar las fechas y la discusión quedó reducida a dos versiones personales enfrentadas.