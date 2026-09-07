Las primeras fotos de Juliana Awada tras abandonar una "clínica de bienestar" en Suiza

Juliana Awada volvió a aparecer en imágenes que circularon después de su estadía en Clinique La Prairie, el exclusivo centro de bienestar y longevidad ubicado en Suiza. Esta vez, el escenario fue una cancha de tenis de polvo de ladrillo: una postal deportiva que puso el foco en su rutina al aire libre.

Las dos fotografías fueron difundidas el domingo 6 de septiembre en X. En una, la empresaria levanta el brazo con la raqueta; en la otra, posa junto a la red y mira hacia un costado. Lleva un suéter negro de cuello alto, una minifalda plisada del mismo color, visera, anteojos oscuros y zapatillas claras. El pelo recogido completa el conjunto.

La publicación presentó las imágenes como posteriores a una semana en una clínica de bienestar. Sin embargo, no precisó dónde está la cancha ni quién tomó las fotos. Tampoco permite establecer la fecha exacta de las tomas. El registro muestra una escena distendida, sin declaraciones de Awada sobre su paso por el establecimiento.

El viaje había trascendido a fines de agosto. Según informó Infobae, la ex primera dama eligió La Prairie para una experiencia privada, costeada por ella, centrada en el descanso y el cuidado personal. El centro se encuentra en Montreux, frente al lago Lemán, con los Alpes como fondo.

Fundada en 1931, la institución combina atención médica, nutrición, bienestar y movimiento. Ofrece programas personalizados que pueden incluir chequeos, actividad física y propuestas de relajación. Esas prestaciones describen la oferta del lugar, aunque no detallan el tratamiento particular que recibió la empresaria.

La visita ya había quedado anticipada en una foto junto a Willie Carballo, quien contó en sus redes que estaban organizando la escapada al centro suizo antes de que se conocieran detalles.

Durante la estadía, sus redes habían mostrado paisajes, lecturas sobre longevidad y desayunos con frutos rojos, yogur y granola. Ahora, las imágenes con raqueta suman otra escena a ese repertorio de hábitos saludables. Del paisaje suizo al polvo de ladrillo, el cuidado personal sigue ocupando el centro de sus apariciones.