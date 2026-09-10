Thursday 10 de September, 2026
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PERSONAJES | Hoy 13:47

El gesto de Tini en medio de la polémica con sus padres

Tras cerrar su gira por México, la cantante compartió una imagen de fortaleza y Rodrigo De Paul reaccionó con un comentario cómplice en redes sociales

Tini Stoessel | Foto:CEDOC
Tini Stoessel | Foto:CEDOC

En medio de la exposición por el conflicto familiar que atraviesa, Tini Stoessel eligió mostrarse fuerte. La cantante publicó un carrusel sobre su paso por México y abrió la secuencia con una foto elocuente: sentada en un avión, miró a cámara y flexionó los brazos como si exhibiera sus músculos.

“MÉXICO. FUERON SHOWS INOLVIDABLES, NOS HICIERON MUY FELICES. LXS AMO MUCHO MUCHOOO”, escribió junto a postales de sus conciertos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. La selección incluyó escenas sobre el escenario, cambios de vestuario e imágenes junto a su equipo.

Tini Stoessel

Aunque no relacionó la pose con su situación personal, el gesto adquirió otro significado. Desde hace semanas, la artista está en el centro de versiones sobre su relación con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, luego de poner fin al vínculo profesional con su padre.

La fotografía tampoco pasó inadvertida para Rodrigo De Paul. “Epaaaaa esos tubosssss”, comentó el futbolista con emojis de fuego y corazones. Su respuesta volvió a mostrar la complicidad de la pareja y su respaldo.

Tini Stoessel

Alejandro condujo la carrera de su hija durante unos quince años, desde Violetta hasta su consolidación como estrella pop. Hace aproximadamente tres meses dejó de ser su representante y la administración profesional pasó a un nuevo equipo.

Según trascendió, Tini solicitó una revisión de sociedades, contratos e ingresos ligados con su actividad artística. Algunas versiones sostienen que no tendría participación ni capacidad de realizar movimientos en las compañías que canalizaron parte de sus ganancias.

La familia lo niega. Agustín Rodríguez, abogado de los padres de Tini, afirmó que no existe una auditoría formal, sino un pedido de documentación que fue respondido. También sostuvo que Alejandro actuó con transparencia.

Tini evita hablar directamente de la controversia. La exclusión de “Pa” y “Ángel”, dos canciones dedicadas a su padre, del repertorio mexicano fue interpretada como otra señal, aunque ella no explicó el cambio. La imagen con los brazos flexionados resumió el mensaje que viene transmitiendo: fortaleza, autonomía y decisión de seguir adelante.

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Franco Guareschi

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