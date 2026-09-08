La pelea entre La Joaqui y Luck Ra por "un ex gran amigo" de él

La separación de La Joaqui y Luck Ra, anunciada a fines de julio, derivó dos meses después en una disputa. El conflicto sumó acusaciones de infidelidad, reproches por la exposición de la intimidad y un tercer nombre: Tiago PZK, señalado como el “ex gran amigo” del cantante cordobés.

El detonante fue una entrevista de La Joaqui en PLP, por Luzu TV. Allí aseguró que nunca tuvo una relación en la que no la engañaran y que ella jamás fue infiel. Aunque no nombró a Luck Ra, sus palabras fueron interpretadas como una acusación contra su expareja.

Luck Ra respondió en Instagram. “Yo jamás la engañé”, afirmó. Dijo que su amor por Joaqui había sido verdadero, la definió como la mujer más importante de su vida y sostuvo que respetaba su presente. Pero agregó la frase que encendió el escándalo: “Está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”. También escribió que debía “digerirlo y seguir”.

Las versiones apuntaron a Tiago PZK. La Joaqui y el músico fueron vistos juntos en el Ecoparque, con las hijas de ella. Ninguno confirmó un noviazgo, aunque la cantante reconoció que está construyendo un nuevo vínculo y defendió la historia que comparte con Tiago.

La Joaqui acusó a su ex de incurrir en una contradicción al decir que respetaba su presente mientras revelaba una parte de su intimidad que ella había elegido mantener en reserva. Aseguró que la ruptura ocurrió por decisión de Luck Ra y de una manera “fría e irrespetuosa”, y afirmó que preservó situaciones que podrían haberlo dejado mal parado.

Su rechazo más fuerte estuvo dirigido a la expresión “ex gran amigo”. Según La Joaqui, ella y Tiago se conocen desde chicos y construyeron una relación anterior, profunda e independiente de Luck Ra. Para la artista, reducir esa historia a la amistad entre los dos varones fue una forma de seleccionar parte de la verdad para instalar la idea de una traición.

También cuestionó que se mida la velocidad con la que atravesó la separación. Sostuvo que los duelos no tienen un plazo reglamentario, que rehacer su vida no vuelve falso lo que sintió y que haber sido parte de su pasado no convierte a Luck Ra en dueño de su presente. “Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”, cerró.

En las últimas horas apareció otra versión. Yanina Latorre contó en SQP que La Joaqui y Tiago habrían comenzado a salir recientemente, que tuvieron dos citas y que decidieron comunicárselo a Luck Ra. Según la conductora, él les habría respondido que hicieran lo que quisieran porque ya no estaba enamorado.