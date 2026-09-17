Denuncia retro: Georgina Barbarossa dijo que Jorge Porcel la acosó

La emisión de la serie sobre Moria Casán reabrió un capítulo oscuro del espectáculo argentino. A partir de una escena que retrata a Jorge Porcel propasándose con una joven Susana Giménez, Georgina Barbarossa recordó las situaciones de acoso que, según contó, sufrió cuando daba sus primeros pasos en televisión.

La actriz y conductora relató en SQP, por América TV, que en una oportunidad el capocómico la tocó sin su consentimiento de manera gravísima. Dijo que se retiró llorando al camarín, pero que no podía abandonar el trabajo: ella y su entonces marido, Miguel “Vasco” Lecouna, atravesaban serias dificultades económicas.

En aquel momento encontró el respaldo de Carmen Vallejo. Barbarossa afirmó que la actriz se comprometió a acompañarla en cada sketch y se ubicaba junto a ella para cuidarla. Según recordó, Vallejo le prometió estar a su lado en todos los sketches. Para la conductora, ese gesto funcionó como una protección concreta dentro de un ambiente en el que las relaciones de poder dejaban a muchas mujeres en una posición vulnerable.

Años más tarde, ya embarazada y nuevamente apremiada por la falta de dinero, aceptó integrar Las gatitas y los ratones de Porcel. Definió aquella experiencia como muy dolorosa y aseguró que el actor volvió a propasarse con ella incluso durante el embarazo. Aunque señaló que no le agrada hablar de personas fallecidas, cerró su evocación con una frase terminante: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.

Barbarossa también explicó que nunca le contó lo sucedido a Carmen Barbieri, entonces pareja de Porcel, porque estaba muy enamorada. Aun cuando reconoció que el humorista era un hombre culto, sostuvo que eso no modificaba su conducta: “Se zarpaba. Lo hacía. Yo doy fe. Conmigo sí lo hizo”. Según agregó, recién con el paso del tiempo y mediante terapia pudo elaborar lo vivido durante varios años.

Su testimonio se sumó a los de otras artistas. Sandra Míguez dijo haberse sentido reflejada y aseguró que junto a Judith Gabbani presenció acosos contra varias jóvenes. Susana Giménez también había sido categórica al describirlo como un hombre desagradable y un mal compañero.