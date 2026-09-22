Cómo es el hospital para niños con cáncer al que Messi le donó 2,6 millones de euros

En Barcelona, el SJD Pediatric Cancer Center concentra en un mismo lugar las consultas, la internación y la investigación del cáncer infantil. Abrió en 2022 como parte del Hospital Sant Joan de Déu y puede recibir hasta 400 pacientes nuevos por año. Es el primer centro de España dedicado en exclusiva a la oncología pediátrica y uno de los mayores de Europa. Su propósito es ofrecer tratamientos especializados sin obligar a las familias a recorrer distintos edificios en cada etapa de la atención.

El centro ocupa 14.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y está unido al hospital por una galería cubierta. Tiene 37 habitaciones individuales, ocho cámaras de trasplante, 26 puestos de hospital de día y 21 consultorios. También dispone de quirófanos, medicina nuclear y laboratorios. Hay una farmacia oncológica y una plataforma de terapias avanzadas. El 70% del espacio se destina a la asistencia y el 30%, a la investigación. La luz, las zonas comunes y los lugares para jugar y estar en familia formaron parte del diseño, en el que participaron pacientes y allegados.

La cercanía entre médicos e investigadores busca llevar los hallazgos del laboratorio a tratamientos más precisos y menos agresivos. El hospital apunta a mejorar las posibilidades de curación y reducir las secuelas de quienes superan la enfermedad. Un equipo de más de 150 profesionales trabaja en el centro. La atención reúne distintas especialidades pediátricas para que cada caso tenga un abordaje integral. Además, recibe solicitudes de otros países y mantiene programas de formación y cooperación con centros de América Latina.

La obra se financió con donaciones. La campaña reunió 30 millones de euros para construir el edificio y otros siete millones para terminarlo y equiparlo. Participaron 15 donantes fundadores, cientos de empresas y más de 100.000 particulares. En 2018, cuando faltaban fondos para alcanzar la primera meta, la Fundación Leo Messi y la Fundación Stavros Niarchos anunciaron un aporte conjunto de 2,6 millones de euros. Messi, presente en el acto de colocación de la primera piedra, fue uno de los impulsores de la iniciativa.