El biógrafo presidencial Nicolás Márquez acusa a Felipe Pigna de no tener título

Nicolás Márquez, coautor de una biografía de Javier Milei, apuntó en las redes contra Felipe Pigna y puso bajo sospecha sus credenciales académicas. “¿Sabía que el autodenominado historiador no tiene título universitario?”, escribió en X, y luego lo insultó.

Márquez calificó a Pigna de “vendedor de humo” y “asalariado de la mafia kirchnerista”. También reprodujo una comparación del comunicador Nicolás Ballerini: “Leer historia con Felipe Pigna equivale a leer medicina con Giselle Rímolo”. El mensaje buscó desacreditar tanto su obra como al público progresista que la consume.

La afirmación sobre sus estudios requiere una precisión central. Pigna no posee, de acuerdo con sus biografías públicas, un título expedido por una universidad. Pero sí tiene un título oficial: es profesor de Historia egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín V. González, una institución pública de educación superior no universitaria dedicada a la formación docente.

El dato aparece en los perfiles de la Fundación Konex, la Biblioteca del Congreso y la editorial Planeta. Pigna contó que egresó en 1984. Los profesorados de nivel superior no universitario forman parte del sistema educativo argentino y sus diplomas pueden contar con validez nacional. Por lo tanto, decir que no tiene “título universitario” es formalmente distinto de afirmar que carece de título o preparación específica en Historia.

Pigna desarrolló luego una carrera como docente y divulgador. Enseñó durante 25 años, trabajó en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la UBA y dirigió el proyecto Ver la Historia. También fue profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín.

Su popularidad creció con Los mitos de la historia argentina y con ciclos televisivos como Algo habrán hecho, junto a Mario Pergolini. Esa llegada masiva también lo convirtió en blanco frecuente de críticas académicas y políticas por el tono interpretativo y comercial de sus trabajos.

Márquez, abogado y escritor identificado con la derecha, publicó con Marcelo Duclos Milei, la revolución que no vieron venir. Su posteo no discutió un hecho histórico ni citó trabajos de Pigna: convirtió la naturaleza institucional de su diploma en un argumento ideológico. La distinción existe, pero no sostiene la insinuación principal: Pigna sí estudió Historia y sí obtuvo un título habilitante como profesor de la disciplina.