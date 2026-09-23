Ramiro Marra y Marcela Pagano hablaron de la "magia negra" en el Gobierno

Un intercambio entre Ramiro Marra y Marcela Pagano volvió a mezclar la interna libertaria con versiones sobre prácticas esotéricas en el corazón del poder. El exlegislador porteño lanzó una advertencia contra quienes se dedicarían a la “magia negra”. La diputada le respondió con una referencia todavía más inquietante: un supuesto freezer con nombres dentro de la Quinta de Olivos.

“No hay que confiar en nadie que se dedique a hacer magia negra, incluso aunque estén de tu lado. Tarde o temprano te van a terminar cagando y usar todo lo que saben en tu contra”, escribió Marra en X.

Pagano recogió el guante. “No hay que darle entidad al freezer con nombres congelados que tienen en la Quinta de Olivos. Yo creo en Dios, no en brujas”, contestó. Ninguno presentó pruebas de las prácticas descriptas ni precisó si sus palabras debían entenderse de manera literal o como una metáfora política.

El cruce ocurrió después de la salida de María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y una de las colaboradoras cercanas a Karina Milei. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026 y rige desde el 20 de septiembre. Tenía bajo su órbita servicios y tareas vinculados con la Casa Rosada y las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal.

En ámbitos libertarios, Agudiez era apodada “la brujita”. Versiones nunca comprobadas le atribuían capacidades de vidente y la lectura del futuro en las líneas de las manos. También se difundió que compartía con Karina una devoción por San Benito y que ambas utilizaban la medalla del santo, asociada en la tradición católica con la protección frente al mal. Esos elementos alimentaron el folklore esotérico, pero no acreditan la realización de rituales.

La salida de Agudiez coincidió con una reorganización de Olivos, el desplazamiento de personal civil y el traspaso de funciones a la Casa Militar. El Gobierno invocó razones de seguridad y filtraciones sobre la intimidad presidencial.

Por otra parte, Pagano denunció ante la Justicia presuntas irregularidades en compras y contrataciones de la residencia. Entre ellas mencionó una adquisición de 29 toneladas de carne y posibles vínculos con un catering familiar. Las acusaciones aún deben ser investigadas y no existe una condena.