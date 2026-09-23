Las visitas a Olivos en julio y agosto: Milei, más solo que nunca

Lo que sucede dentro de la Quinta de Olivos es un misterio en toda regla. Si desde que comenzó el mandato de Javier Milei el día a día en la residencia presidencial venía siendo objeto de atención, los últimos tiempos profundizaron esas inquietudes: licitaciones sospechosas, denuncias judiciales por nuevos escándalos de corrupción, la expulsión del intendente y de su cuñada, la mano derecha de Karina Milei, y también el largo encierro al que se sometió el libertario durante agosto. Sin embargo, algunas dudas empiezan a despejarse: este medio accedió a los registros de las visitas de la Quinta de Olivos durante julio y agosto y obtuvo la lista de personas que estuvieron con el economista.

El primer dato que se desprende del registro es la enorme soledad que atraviesa el mandatario. De los 31 días que tuvo julio estuvo 13 sin recibir a nadie (en total fueron 14 según el registro, pero el 28 de ese mes Milei había viajado a Perú para la asunción de Keiko Fujimori) y en agosto fueron 12 (de nuevo, en el registro aparecen 15 días sin invitados pero se debe a que del 5 hasta el 8 fue a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella). La cuenta es la siguiente: si a los 62 días de julio y agosto se le quitan los 4 que pasó viajando, da que el libertario pasó 25 días sobre 58 en la soledad más absoluta. El dato no es menor. Milei no pisó la Casa Rosada en agosto hasta el 24 de ese mes, o sea que la reclusión en Olivos y la falta de visitas revela que el mandatario está aislado, incluso de sus propios ministros.

La lista de invitados viene con algunas noticias. El que encabeza el ranking en estos dos meses es quizás el último amigo que le queda al libertario en esta tierra: el economista Juan Carlos de Pablo, con nueve presencias. Lo sigue Karina Milei, con cinco (todas ellas en julio, y dos las hizo acompañada, una con el recién citado y otra con Santilli). Miguel Boggiano está tercero con cuatro concurrencias, y el cuarto puesto se lo reparten los dos Caputo y Santiago Bausilli, con tres. Le sigue Richard Kaufmman, el rabino especialista en el manejo de ira que acompaña espiritualmente al Presidente, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y María Ibarzábal Murphy, secretaria de Legal y Ténica, con tan sólo dos visitas en los dos meses.

Entre los que fueron sólo una vez hay nombres para destacar. Uno es el empresario de medios Daniel Hadad, que concurrió el martes 5 de agosto para un encuentro de poco más de una hora. Esto sucedió en el marco de las especulaciones sobre una posible candidatura del otrora periodista. Eduardo Elzstain, el empresario que alojó a Milei en el Hotel Libertador a finales del 2023, lo visitó el domingo 23. También se cuenta la presencia de Andrés Mego, el dueño de la editorial Hojas del Sur, el martes 11 de agosto. Milei está cerca de terminar su primer libro teológico, del cual ya adelantó su último capítulo, “Capitalismo, la maquinaria divina del paraíso”. Los que conocen a Mego dicen que está sufriendo con las demoras que da el mandatario para cerrar el texto, que quizás esta vez no sea plagiado como los anteriores. Hay otros asistentes que figuran con una presencia (como Patricia Bullrich, el embajador Alex Oxfendord, Nicolás Pino de la Sociedad Rural, Sandra Pettovello, Juan Mahiques, entre otros) pero lo que más revela la lista es hasta dónde llega la soledad presidencial.