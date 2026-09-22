Embajador asador: la choripaneada de Peter Lamelas para el Día de la Primavera

El humo de la parrilla alteró por un rato la rutina de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Peter Lamelas, jefe de la misión diplomática, dejó el traje a un lado, se ajustó un delantal negro y se puso a cocinar choripanes para empleados y colaboradores por el Día de la Primavera.

La escena fue difundida el 21 de septiembre en la cuenta oficial del embajador. En las fotos se lo ve frente a una parrilla de ladrillos, con las mangas de la camisa arremangadas, rodeado de panes abiertos, chorizos y chimichurri. “¡Hoy sorprendí a más de uno!”, escribió. Según contó, hubo choripanes “para toda la comunidad” de la sede estadounidense.

Lamelas amplificó luego el posteo desde su perfil personal con una frase de tono bien local: “¡Che, estoy asando unos choripanes para los empleados de la Embajada de los Estados Unidos! ¡Buen provecho!”. Y ante la repercusión dejó una promesa musical: “La próxima, Bombón Asesino”, en alusión al clásico bailable de la cumbia santafesina popularizado por Los Palmeras.

La parrillada funcionó como una postal de diplomacia cotidiana. El anfitrión eligió uno de los rituales gastronómicos más reconocibles del país y se mostró sin atril ni ceremonia, repartiendo comida entre quienes trabajan en la representación. La publicación combinó las banderas argentina y estadounidense y evitó cualquier mensaje político explícito.

El gesto distendido contrasta con el perfil que Lamelas construyó desde su llegada. Médico y empresario nacido en Cuba y radicado desde niño en Estados Unidos, fundó en Florida la cadena de centros de atención urgente MD Now. Donald Trump lo eligió para la misión en Buenos Aires y presentó sus cartas credenciales ante Javier Milei el 4 de noviembre de 2025.

Desde entonces se convirtió en un interlocutor visible de la Casa Rosada. Se reunió con Milei, Karina Milei y funcionarios del área de Seguridad; también recorrió provincias y acompañó una agenda centrada en comercio, inversiones y cooperación contra el crimen organizado. Su identificación con el gobierno libertario y sus críticas a la influencia china lo colocaron, además, en el centro de varias discusiones políticas.

Esta vez, sin embargo, el menú desplazó a la geopolítica. No hubo comunicados sobre acuerdos ni fotos de salón: hubo pinzas, pan y chorizos alineados sobre el hierro. Con la primavera como excusa, el embajador ensayó una manera simple de acercarse a sus anfitriones y sumó una nueva imagen a su estrategia pública: la del diplomático convertido en asador.